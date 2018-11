Mohyeldeen pågrepet før trusselsak mot Abid Raja: – Trodde saken kunne gå uten meg

Mohammad (32), som ikke dukket opp i sin egen rettssak i oktober, ble tirsdag morgen pågrepet utenfor hjemmet sitt av tjenestemenn fra PST.

Pågripelsen skjedde etter at Mohammad, som har vært etterlyst internasjonalt, inngikk en avtale med PST i går kveld. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

Klokken 08.30 ble Mohammad fremstilt for fengsling i Oslo tingrett.

Mohyeldeen Mohammads forsvarer Brynjar Meling. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Mohammad møttte med sin forsvarer Brynjar Meling, iført en mørkegrå Adidas hettegenser og en liten, sort «kufi» (islamsk bønnelue). Han ønsket ikke å la seg fotografere, eller snakke med pressen.

– Bevis nok at jeg er her

PST mener det er nødvendig å fengsle Mohammad for å sørge for at han møter i rettssaken der han er tiltalt for trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V).

Mohammad mener selv at det ikke er behov for varetektsfengsling.

– Når det gjelder unndragelsesfare, så er det bevis nok i seg selv at jeg har kommet tilbake hit. Så fort jeg fikk vite at min tilstedeværelse var nødvendig, kom jeg tilbake, sa Mohammad i fengslingsmøtet.

Han hevdet også at hans tidligere forsvarer ikke hadde fortalt hvor viktig det det var at han møtte i rettssaken mot ham.

– Jeg var ikke klar over at jeg måtte være til stede, jeg trodde rettssaken kunne gå uten meg, sier Mohammad.

27. september 2015 holdt Mohammad en åtte minutter lang videotale på Youtube, med tittelen «Sannheten – Svar til Abid Raja & co. av Moheyldeen Mohammad». I videoen spilles det av det påtalemyndigheten beskriver som «en ISIL-inspirert hymne» i bakgrunnen. Foto: Skjermdump Youtube

Rett til rettssak

Etter fengslingsmøtet måtte Mohammad haste videre til sal 207 i Oslo tingrett, der trusselrettssaken umiddelbart kunne begynne.

Rettssaken mot Mohammad skulle egentlig ha kommet i gang 22. oktober. Den ble imidlertid utsatt fordi 32-åringen ikke møtte opp, angivelig fordi han befant seg i Marokko.

Mohammad (32) er tiltalt etter straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganers virksomhet, herunder trusler mot stortingsmedlemmer. Paragrafen har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.

Bakgrunnen er at Mohammad sendte flere SMS-er til Venstre-politiker Abid Raja 24. september 2015. I en av meldingene, sendt 04.27 på morgenen, skrev Mohammad blant annet:

«Din (sic) skitne svin, må Allah Brenne deg i Jahannam (islamsk motstykke til helvete, journ.anm.) din uoppdratte (sic) murtad kafir (frafallen/fornekter) hund».

Profilert islamist

På spørsmål om Mohammad erkjente straffskyld for trusler mot Raja, svarte Mohammad høyt og tydelig «nei». Hans forsvarer Brynjar Meling mener det blir viktig å se på Mohammads egen forklaring om hvordan SMS-ene til Raja ska vurderes.

– Jeg vil mane til en edruelighet og varsomhet. Man har fått en bevisoppgave der en rekke personer skal vurdere det Mohammad har sagt. Men jeg ber retten bruke mest tid på å vurdere Mohammads egen forklaring, sier Meling.

I sitt innledningsforedrag sa Statsadvokat Frederik G. Ranke at det er viktig å viktig å se på Mohyeldeens bakgrunn for å kunne vurdere de angivelige truslene.

Ranke viser blant annet til at Mohyeldeen i 2012 og 2013 skal ha operert som fremmedkriger i Syria.

Ranke ber også retten legge vekt på at Mohyeldeen har blitt avbildet, poserende med våpen, sammen med den nå avdøde «ISIL-terroristen» Bastian Vazquez. Beskrivelsen av Vazques får Mohammad til å riste kraftig på hodet. 32-åringen noterer ellers hyppig under Rankes innledningsforedrag.

– Saken føyer seg inn i rekken av saker i Europa med trusler fra islamister som ikke deler deres verdensanskuelse. Det har kommet trusler over personer over flere år, som har blitt hengende over dem som et «damoklessverd». Så har de blitt tatt av dage, gjerne lenge etterpå, sier Ranke, som blant annet viste til attentatet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh.

Dette er SMS-ene til Raja: Ekspandér faktaboks Lørdag 24. september 2016 fra 04.27 til 06.20 sendte Mohammad tre SMS-er med følgende innhold til stortingsrepresentanten Abid Qayyum Raj fra partiet Venstre: «Abid Khinzir Raja. Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam din uoppdratte murtad kafir hund! Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!» «Selv dine egne foreldre tar avstand fra deg. Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!» «Vi muslimer får følelser av vemmelse hver gang vi ser det stygge skitne murtad kafir tryne ditt!!» Bakgrunnen for tiltalen er også at Mohammad tirsdag 27. september holdt en om lag åtte minutter lang videotale på YouTube. Her priser han ifølge Allah og leser koranen til en «ISIL-inspirert hymne» som spilles i bakgrunnen. «Det samlede budskapet i tekstmeldingene og videotalen var av truende karaktcr og egnet til å kunne legge begrensninger eller innflytelse på stortingsrepresentant Rajas virke, herunder hans deltagelse i det offentlige ordskiftet knyttet til innvandring og integrering», heter det i tiltalen.

Ny video i helgen

Som en del av grunnlaget for tiltalen er også en YouTube-video fra 27. september 2015, der Mohammad forsvarer innholdet i SMS-ene. Ifølge påtalemyndigheten spilles det av en «ISIL-inspirert hymne» i bakgrunnen i opptaket.

I helgen dukket Mohammad, som har vært internasjonalt etterlyst, opp i en ny YouTube-video.

I videoen kalt «TRUSSEL ELLER YTRINGSFRIHET?» sier Mohammad blant annet at han er «100 prosent enig» i at det ikke skal være lov å true maktpersoner.

– Jeg er ikke en kriminell, og jeg har ikke gjort noe kriminelt, selv om jeg urettmessig er blitt fremstilt slik. Denne saken har blitt blåst opp og vært en belastning for meg og min familie, sier Mohammad i den 22 minutter lange videoen.

Det fremkommer ikke hvor videoen er lastet opp.

I april ble det klart at statsadvokaten tar ut tiltale mot Mohammad. Raja sa da at han opplever meldingene som krenkende og truende. Han skal forklare seg i retten onsdag. Du trenger javascript for å se video. I april ble det klart at statsadvokaten tar ut tiltale mot Mohammad. Raja sa da at han opplever meldingene som krenkende og truende. Han skal forklare seg i retten onsdag.

Mohyeldeen Mohammad Ekspandér faktaboks Født 2.januar 1986 i Manchester, Storbritanna.

Familiebakgrunn fra Irak, far til fire barn.

Har vært en sentral skikkelse i det norske islamistmiljøet.

Mohammad ble mye omtalt da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord», under en appell mot Mohammed-karikaturene.

To år senere arrangerte det norske islamistmiljøet nok en demonstrasjon utenfor ambassaden i Oslo. I den forbindelse ble det også laget en YouTube-video som inneholdt trusler mot Kongehuset og daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Kort tid etter ble Mohammad og den norsk-chilenske islamisten Bastian Alexis Vasquez pågrepet og siktet av PST. Begge ble løslatt ikke lenge etter.

I 2012 reiste Mohammad til Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet.

I 2016 hadde Mohammad ifølge flere kilder en slags rådgiverrolle for islamistgruppen Profetens Ummah. Kilde: NRK

– Unndro seg

I retten i dag påpekte Ranke at påtalemyndigheten mener Mohammad unndro seg rettssaken i oktober med vilje.

Påtalemyndigheten uttalte i oktober at de mener å kunne dokumentere at Mohammad har gjort internettsøk på land som ikke har utleveringsavtale med Norge, deriblant Marokko.

Forsvarer Brynjar Meling har avvist dette, og sier fraværet var gyldig, fordi Mohammad ikke var lovlig stevnet.

Mohammad ble uansett internasjonalt etterlyst, og mistet også Nav-støtten fra norske myndigheter for november, ifølge statsadvokaten Frederik B. Ranke. 32-åringen har vært en vanskelig mann å få tak i denne høsten.

5. november skulle Mohammad også møtt i retten i en annen sak, der han er tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet.

Dette fordi Mohammad skal ha brukt vold mot en politiansatt som forkynte et forelegg og en stevning. Bakgrunnen var at 32-åringen hadde fylt bensin uten å betale for seg, og brukt stjålne skilter. Denne saken er nå berammet til 30. januar 2019.

Det er satt av fem rettsdager til å behandle trusselsaken mot Mohammad, som avsluttes neste mandag. Raja er innkalt for å vitne onsdag.