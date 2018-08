Ifølge tiltalen skal den kjente islamisten i september i fjor ha tatt tak i skulderen og/eller dyttet den politiansatte.

Paragraf 157 om motarbeidelse av rettsvesenet, som Mohammad er tiltalt etter, har strafferamme på inntil seks års fengsel.

Foranledningen var at den politiansatte hadde forkynt et forelegg og en stevning i en straffesak mot Mohammad hjemme hos ham, som stevnevitne.

Den kjente islamisten skal ha reagert med å angripe den politiansatte da han ble presentert for de andre forholdene han var tiltalt for i september i fjor.

Et stevnevitne er en ansatt i politiet som har som oppgave å formidle informasjon knyttet til de som er involvert i rettssaker – forkynne informasjonen. For å være sikker på at personen som er tiltalt i en straffesak er gjort kjent med at saken skal føres for retten må tiltalen forkynnes for personen. Da reiser stevnevitnet hjem til den tiltalte og overleverer informasjonen personlig.

– Erkjenner delvis straffskyld

Straffesaken dreier seg om at Mohammad skal ha fylt drivstoff for 630 kroner uten å betale for seg. I tillegg skal han ha montert stjålne bilskilt på varebilen han kjørte.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for motarbeidelse av rettsvesenet, ellers erkjenner han delvis straffskyld for de andre punktene i tiltalen, sier forsvarer Sulman Maroof Hussain.

Mohyeldeen Mohammad har nylig byttet advokat fra Elden til advokatfirmaet Actio. Onsdag i neste uke må han møte i Oslo tingrett.

Sentral person i det norske islamistmiljøet

Mohyeldeen Mohammad har vært en sentral skikkelse i det norske islamistmiljøet. I vår ble Mohammad tiltalt for trusler mot stortingsrepresentanten Abid Raja (V). Denne rettssaken starter i Oslo tingrett 20. oktober.

Mohammad ble mye omtalt da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord», under en appell mot Mohammed-karikaturene.

Mohyeldeen Mohammad ble kjent da han var med på å arrangere en demonstrasjon mot Mohammed-karikaturene i Oslo i 2010. Foto: Helge Carlsen / NRK

To år senere arrangerte det norske islamistmiljøet nok en demonstrasjon utenfor ambassaden i Oslo. I den forbindelse ble det også laget en YouTube-video som inneholdt trusler mot Kongehuset og daværende statsminister Jens Stoltenberg. Kort tid etter ble Mohammad og den norsk-chilenske islamisten Bastian Alexis Vasquez pågrepet og siktet av PST. Begge ble løslatt ikke lenge etter.

I 2012 reiste Mohammad til Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet.

I 2016 hadde Mohammad ifølge flere kilder en slags rådgiverrolle for islamistgruppen Profetens Ummah.