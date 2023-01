– Det er ikke sikkert jeg hadde levd i dag, forteller Hildegunn Nergaard til NRK.

Hun har tatt oss med til rommet hun bodde på da hun var pasient ved Modum Bad – en privat klinikk som behandler psykiske lidelser.

Her bodde Nergaard i tre måneder mens hun fikk traumebehandling.

– Da jeg kom hit så var jeg veldig sliten. Jeg hadde tatt imot all behandling jeg var tilbudt. Men jeg kom meg aldri noe videre. Jeg følte at jeg sto på stedet hvil, samtidig som jeg følte at jeg druknet.

– Det var godt å komme hit, forteller tidligere pasient Hildegunn Nergaard om oppholdet hun hadde på Modum Bad. Foto: William Jobling / NRK

Oppholdet ved Modum Bad ga henne for første gang mulighet til å være 100 prosent syk, forteller Nergaard.

– Det var ingen som syntes det var rart, eller at jeg ikke hadde noen grunn til å være syk. Jeg ble trodd, sett og hørt. Så det var godt å komme hit.

Nergaard mener det var helt nødvendig med et tre-måneders behandlingsløp for å få det bedre.

På dette rommet hos Modum Bad bodde Hildegunn Nergaard i tre måneder mens hun fikk traumebehandling. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg hadde aldri klart å jobbe sånn med historien min hadde ikke jeg vært her. Jeg kan ikke forstå hvordan det skal kunne la seg gjøre.

Nå frykter hun at andre i hennes situasjon ikke vil få glede av den samme behandlingen som for henne var livsviktig.

Må kutte 3000 liggedøgn

Direktør Kari Jussie Lønning ved Modum Bad sier de nå må redusere kapasiteten med 3000 liggedøgn i 2023 fordi regjeringen har avsluttet ordningen med fritt behandlingsvalg.

– Jeg sitter i en situasjon nå, etter nedleggelsen av fritt behandlingsvalg, hvor vi ikke får hjulpet pasienter som vi har spisskompetanse på og kapasitet til.

Kari Jussie Lønning, direktør ved Modum bad. Foto: William Jobling / NRK

– Nå sier jo helseforetakene at de skal videreføre kapasiteten innen psykisk helse. Tror du ikke på dem?

– Jeg vet at helseforetakene jobber utrolig godt og intensivt, men har også veldig lange ventetider. Og en kapasitet som nok oppleves som ganske presset.

Lønning håper det er lagt gode planer for hvordan kapasiteten skal videreføres.

– Men vårt tilbud er et spesialisert tilbud som ikke er tilbudt andre steder, sier hun.

Klinikken Modum Bad i Vikersund har rundt 100 pasientplasser. Her behandles pasienter for angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Foto: William Jobling / NRK

Forsvarer beslutningen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarer beslutningen om å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg.

– Fritt behandlingsvalg fører til at det blir vanskeligere å prioritere. Pengene forsvinner ut av våre felles sykehus. Vi er nødt til å prioritere kvalitet og pasientsikkerhet i årene som kommer, sier hun til NRK.

Kjerkol understreker at man fortsatt kan velge privat behandling så lenge aktøren har avtale med helseregionene.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarer beslutningen om å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg.

Hun sier også at psykisk helse og rus er en prioritet for regjeringen.

– Det har vi prioritert både gjennom øremerkede midler, og det er også tydelig i det oppdraget sykehusene har fått for 2023.

Men ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus må det strammes inn med 90 millioner kroner i 2023.

– Hva du signaliserer betyr vel ikke så mye hvis sykehusene ikke har de pengene?

– Hva helseministeren gir av oppdrag, det er førende for sykehusenes drift, understreker Kjerkol.

– Behovet bare øker

Beslutningen om å legge ned fritt behandlingsvalg bekymrer Frp-leder Sylvi Listhaug. Hun er redd det vil gå utover kapasiteten i psykiatrien.

– Mange mister muligheten til å velge private tilbud og køene kommer sannsynligvis til å øke. Det står ledig behandlingskapasitet samtidig som vi vet at det er så mange som venter i kø, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug er bekymret for at køene innenfor psykiatrien vil øke nå som regjeringen har avviklet ordningen med fritt behandlingsvalg. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Men helseforetakene skal jo videreføre kapasiteten innen psykisk helse?

– Ja, men for Modum sin del så vil det bety en nedgang. Det gjør at køene øker enda mer. De tilbyr veldig viktig behandling for personer med store psykiske utfordringer, og vi vet at det blir flere av de som trenger hjelp.

– Da er det veldig feil å redusere behandlingstilbud når vi vet at behovet bare øker, slår Listhaug fast.

– Fare for liv og helse

Reduksjonen av liggedøgn ved Modum Bad bekymrer også landsleder Ole-Marius Minde Johnsen i Mental Helse.

– Det kommer til å øke ventetiden, det kommer til å være store kutt i behandlingstilbudet, og det vil være til fare for liv og helse.

Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen i Mental Helse frykter at ventetiden for å få behandling vil øke. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy

– Men disse ressursene skal jo føres tilbake igjen til sykehusene?

– Det som er utfordringen her er at de har ikke en plan for å benytte de ressursene, mener Minde.

Men det avviser helseministeren. Kjerkol sier regjeringen har planlagt dette i ett år.

– Helseregionene har gjort tilleggsanskaffelser sånn at overgangen ikke merkes for pasientene. Det her er ressurser som nå blir igjen i sykehusene våres, understreker hun.

– Hjerteskjærende

Tidligere pasient Hildegunn Nergaard synes det er «helt forferdelig» at regjeringens politikk nå vil få konsekvenser for Modum Bad.

– Jeg vet selv hvor viktig dette har vært for meg og mitt liv i dag. Og tanken da på at det er så mange andre der ute, med lignende historie som det jeg har, ikke skal få denne behandlingen er hjerteskjærende, sier hun.

Tidligere pasient Hildegunn Nergaard synes det er hjerteskjærende at Modum Bad nå må redusere sin kapasitet. Foto: William Jobling / NRK

Nergaard forteller at hun har fått et mye bedre liv etter behandlingen hun fikk på Modum Bad.

– Jeg er jo ingen politiker. Men det jeg i hvert fall kan si er at for meg så har det vært helt avgjørende og livreddende å kunne få lov til å komme i behandling her.