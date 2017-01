Mindre medieinteresse for Breiviks ankesak

I fjor var det stor rift om å sikre seg presseplassene i den provisoriske rettssalen i fengselets gymsal, og flere medier måtte ta til takke med å sitte i overføringssalen i Oslo tingrett.

I år har derimot alle mediene som har søkt om å dekke saken fra fengselet, fått plass, opplyser direktør Mari Fjærtoft i Borgarting lagmannsrett til NTB.

Totalt 44 pressefolk fra 29 medier, 13 av dem utenlandske, skal følge ankesaken som starter i Skien fengsel tirsdag neste uke.

I fjor var det 55 pressefolk fra 33 medier som fulgte tingrettssaken i Skien. I tillegg er 46 pressefolk akkreditert til å følge saken fra en overføringsrettssal i Borgarting lagmannsrett, men det er usikkert hvor mange som kommer til å følge saken fra dag til dag.

Det blir flyforbud rundt Telemark fengsel, Skien avdeling når rettssaken om soningsforholdene til massemorderen Anders Behring Breivik starter i januar. Flyforbudssonen gjelder i to perioder, fra 10. til 13. januar, og fra 17. til 18. januar. Foto: Politiet / NTB scanpix

«Konkurrerer» med Eirik Jensen

– Det har vært mindre pågang denne gangen enn i fjor, og det er helt normalt for ankesaker. I tillegg pågår den høyprofilerte Eirik Jensen-saken samtidig i Oslo tingrett, og det har nok også hatt betydning, sier Fjærtoft.

Konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils E. Øy, sier at selv om den totale medieinteressen har gått noe ned, så har samtidig interessen for å dekke saken økt i noen miljøer etter at tingretten fastslo at Breiviks menneskerettigheter var krenket.

Alle de store internasjonale nyhetsbyråene som Reuters, AFP, AP og DPA er til stede. I tillegg kommer medier fra Spania, Nederland og Sverige til Skien.

Overføres til Oslo

Rettssaken vil også i år bli overført til en rettssal i Oslo, denne gangen i Borgarting lagmannsrett. I rettssal K21 er det i overkant satt av 60 plasser til presse og publikum.

Publikum som vil sikre seg en plass i salen, må hente adgangskort dagen før i resepsjonen til lagmannsretten. Nærmere informasjon om publikumsadgang vil legges ut på lagmannsrettens hjemmeside.

Trolig vil det være mest interesse for å følge saken torsdag, når Breivik selv skal forklare seg. Det er satt av tre timer til hans forklaring.

Ba pressen gå i seg selv

Tingrettsdommens konklusjon om at Breivik er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengsel, vakte oppsikt både i Norge og i utlandet.

Britiske Daily Mail skrev at «Massemorder VINNER søksmål etter å ha hevdet at menneskerettighetene hans ble krenket fordi han måtte spise den samme maten to dager på rad», mens Washington Post skrev at «norske myndigheter har brutt menneskerettighetene til massemorderen ved å holde ham isolert på en avdeling der han disponerer tre celler for seg selv. Der kan han også spille dataspill, se på TV og trene».

Daværende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, uttalte at reaksjonene på dommen ga pressen grunn til å gå i seg selv.

– Det er ikke noen tvil om at folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene. Når dommen nå er overraskende, kan man spørre seg om man tok den tilstrekkelig alvorlig, uttalte hun til NRK.

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept.