– Det syns jeg vi kan være skikkelig stolte av!

Det sier finansbyråd og ansvarlig for Oslos klimabudsjett Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslo er den eneste storbyen i Norge som hadde nedgang i utslippene i 2021. I hovedstaden gikk utslippene ned med 4,6 prosent.

Det viser ferske tall fra Miljødirektoratet.

– Vi kutter så mye i et år hvor de nasjonale utslippene nesten ikke går ned i det hele tatt. Dette handler om systematisk klimaarbeid over tid, og at vi tør å innføre de grepene som skal til for å få ned utslippene.

Finansbyråden i Oslo er fornøyd med at de har fått ned klimagassutslippene i hovedstaden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I 2021 har Oslo redusert utslippene fra personblitrafikken kraftig. Også utslippene fra bygg og anleggssektoren går ned. Det er fordi kommunen stiller krav om elektriske maskiner eller biodrivstoff i byggebransjen, som står for en stor andel av byens utslipp, forklarer Wilhelmsen.

– Når Oslo kommune kjøper varer og tjenester, så krever vi at de transporteres med nullutslipp. Også høye bompengesatser og den store satsingen på kollektivtrafikk har gjort at folk dropper fossilbilen, og det har mye å si.

Økte utslipp i storbyene

Med unntak av Oslo har de andre storbyene i Norge økte utslipp i 2021.

Stavanger: 5,4 prosent økning

Bergen: 1,1 prosent økning

Trondheim: 3,2 prosent økning

Kristiansand: 1,9 prosent økning

Tromsø: 4,9 prosent økning

De totale utslippene fra veitrafikk har gått ned de fleste steder. Utslipp fra personbiler er redusert i alle de store byene, men samtidig øker utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy.

I noen byer har det imidlertid vært større utslipp fra sjøfart og luftfart. Miljødirektoratet antar dette skyldes økt aktivitet etter pandemiåret 2020. Også utslipp fra energiforsyning har økt noen steder.

– Vi ser at omstillingen må gå raskere, og kommunene har et ansvar for dette sammen med alle andre samfunnsaktører. Jeg håper at vi får se enda flere gode løsninger fra lokalt plan de kommende årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Totalt har utslippene fra kommunene gått ned med 0,36 prosent fra 2020 til 2021.

Selv om flertallet av kommunene ikke reduserte klimautslippene i 2021 viser tall fra de siste ti årene at 55 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2011.

Utslipp fra sjøfart, jordbruk og dieseldrevne motorredskaper har derimot økt i de fleste kommuner de siste ti årene.

