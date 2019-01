Metoo-varslere reagerer på Frp-lekkasjer: – Det er tragisk

Tirsdag ettermiddag kunne NRK melde at Frp-topp Helge André Njåstad (38) trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt metoo-opplysninger. Njåstad har i seks år ledet Frps organisasjonsutvalg, som har ansvar for å håndtere saker som gjelder brudd på partiets regelverk.

De som sitter i utvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenforstående. Likevel vedgår Frp-politikeren å ha delt sensitiv informasjon om med en partifelle.

Blant sakene organisasjonsutvalget håndterte i fjor var det flere metoo-varsler.

– Tragisk

NRK har vært i kontakt med flere kvinner som i fjor kom med metoo-varsler til organisasjonsutvalget. En av dem varslet om ubehagelige opplevelser med en tidligere partitopp i FpU.

DÅRLIG OPPFØLGING: Kvinnen mener at hun fikk dårlig oppfølging av Helge André Njåstad, da hun varslet om hendelsen. Foto: OYSTEIN INGVAL / LUNDEIMAGES

I kjølvannet av metoo leverte hun et formelt varsel om hendelsen til Frps organisasjonsutvalg hvor Njåstad var leder.

– Det er tragisk for både partiet, varslere som er berørt, og for dem som i fremtiden skulle ha en sak å ta opp med «ledelsen», sier kvinnen.

Varsleren sier at hun ikke opplevde at hun ble fulgt godt opp av Njåstad, da han behandlet varslene i fjor vinter.

– Flere ting vi diskuterte på telefon, ble aldri fulgt opp. Det gjør selvfølgelig meg og andre involverte usikre på hva han og andre kan ha diskutert og formidlet om oss, noe som er svært urettferdig og trist, sier hun.

– Frp viser seg igjen å være illojale, i mine øyne, fortsetter hun.

Helge André Njåstad-avgangen på ett minutt Du trenger javascript for å se video.

FpU-politikeren fikk etter flere varsler en streng advarsel fra organisasjonsutvalget i Frp, og ble ikke gjenvalgt i ledelsen i ungdomspartiet.

Mannen har stilt seg uforstående til varslerens versjon av hva som skjedde i 2015, men har unnskyldt seg og beklaget overfor folk som har opplevd oppførselen hans som upassende.

– Burde fått beskjed

En av de andre metoo-varslerne som NRK har vært i kontakt med, sa først ifra til ledelsen i FpU om den samme FpU-politikerens oppførsel, men opplevde ikke at saken ble tatt tak i.

KAN HA BLITT DELT: Varsleren frykter at hennes sensitive opplysninger kan ha havnet i gale hender, og ønsker informasjon om dette fra partiet. Foto: NRK

Saken hennes skal så ha blitt oversendt organisasjonsutvalget, ledet av Njåstad, som en orientering, og var trolig en del av materialet da utvalget så på sakene mot den tidligere FpU-toppen på nytt i fjor vinter.

Frp-leder Siv Jensen sier alle som partiet tror kan ha fått opplysninger lekket, har fått beskjed om dette.

Varsleren som sa ifra om sin ubehagelige opplevelse, syns ikke det er godt nok.

– Vi som eventuelt ikke fikk opplysningene våre delt, burde også fått beskjed om at dette har skjedd. Jeg føler vi burde blitt informert om at informasjonen vi ga til partiet ble behandlet av noen det viste seg at ikke kunne stoles på med disse sensitive opplysningene, sier hun.

Legger seg flat

Njåstad sier til NRK at han har forståelse for at de som står bak det han har lekket, er skuffet over ham.

BEKLAGER: Tirsdag informerte Helge André Njåstad stortingsgruppen om at han trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem. I fjor høst ga han seg som leder av organisasjonsutvalget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg legger meg helt flat for det som har skjedd. Jeg har ingen behov for å bortforklare dette, og beklager overfor de involverte og er fryktelig lei meg, sier han.

Frp-politikeren har fått forelagt påstander som varslere kommer med i saken. Han sier at det ikke vil være riktig av ham å kommentere enkeltsaker, og at det vil bli opp til organisasjonsutvalget.

– Frykter du at dette kan gjøre det vanskeligere å varsle i Frp?

– Jeg har registrert at partiledelsen har strammet inn på praksis, og at de har lansert en sikker kanal for varsling. Utover det er det partiledelsen som må svare for dette, sier han.

Ifølge Siv Jensen har organisasjonsutvalget nå fått på plass en kryptert plattform som skal gjøre det vanskeligere å dele informasjon fra sakene utvalget behandler.

SIV JENSEN: – Hadde ikke han trukket seg selv, hadde jeg sørget for det. Du trenger javascript for å se video. SIV JENSEN: – Hadde ikke han trukket seg selv, hadde jeg sørget for det.

Lerstein ikke kontaktet

Blant sakene organisasjonsutvalget håndterte i fjor, var flere knyttet til stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som blant annet hadde foreslått trekantsex med en 15-åring. Utvalget behandlet også varslersakene mot FpU-toppen.

NRK har vært i kontakt med Leirstein og den tidligere FpU-nestlederen.

Leirstein sier at han ikke har blitt kontaktet av partiet i forbindelse med denne saken. Den tidligere FpU-nestlederen ønsker ikke å kommentere saken.