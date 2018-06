Miljøbevegelse raser mot Søviknes etter nye oljetillatelser

Miljøbevegelsen og miljøpolitikere har vært skeptiske til tildelingen i den 24. konsesjonsrunden og kritiserer regjeringen for å gi blaffen i advarsler fra Miljødirektoratet og Polarinstituttet. Natur og ungdom mener Terje Søviknes nå har overgått seg selv.

– Dette trosser alle grenser. Et oljeutslipp her er en katastrofe det ikke er mulig å ordne opp i. Dette er fullstendig ansvarsløst og viser naivitet uten sidestykke, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Vil være varsomme rundt Bjørnøya

– Som en oppfølging av Jeløya-erklæringen vil det i de to utvinningstillatelsene som tilbys nærmest Bjørnøya bli stilt vilkår om at leteboring i oljeførende lag ikke skal skje i perioden 1. april–15. august, selv om det ikke var en del av utlysningen.

Han sier videre at området nærmest Bjørnøya er et lite kjent leteområde. Den neste konsesjonsrunden der ytterligere areal i dette området er aktuelt for tildeling vil være 25. konsesjonsrunde.

Terje Søviknes sier de vil være varsomme når det gjelder områdene rundt Bjørnøya. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Denne konsesjonsrunden vil ifølge Søviknes ikke bli gjennomført før revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er ferdig behandlet.

– En krigserklæring mot Bjørnøya

Eiterjord i Natur og Ungdom reagerer sterkt på at de fleste blokkene er nord for isutbredelsen vinterstid, og at mange av blokkene er helt inntil vernesonen for Bjørnøya

– I dag er ikke regjeringserklæringa verdt papiret den er skrevet på. Disse tildelingene er en krigserklæring mot den sårbare naturen på Bjørnøya og iskanten. Det er helt uforståelig at Venstre kan gå god for dette, sier Eiterjord.

Også Truls Gulowsen i Greenpeace Norge reagerer kraftig, og også han viser til trusselen mot viktige økosystemer som iskanten og fuglelivet på Bjørnøya.

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom er ikke fornøyd med konsesjonsutdelingene. Foto: Natur og Ungdom

– Det er useriøst av regjeringen å tildele enda flere oljeblokker i Barentshavet når lovligheten av blokkene de utlyste i 23. konsesjonsrunde ennå ikke er avklart i rettsvesenet, fastslår Gulowsen.

Mener Norge bryter miljøforpliktelser

Natur og Ungdom mener at flere organisasjoner omtaler tildelingen som uansvarlig og et brudd på Norges klimaforpliktelser.

– Hvis verden skal ha sjans på å hindre katastrofale klimaendringer er land som Norge nødt til å gå foran. I stedet vil altså regjeringa at Norge skal henge etter resten av verden. Vi kan ikke lenger basere økonomien vår på å forurense kloden, sier Eiterjord

Søviknes parerer med at alle konsesjonsrunder på norsk sokkel tar utgangspunkt i det arealet Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet og gjennom senere vedtak gjort tilgjengelig for nye tildelinger.

– Vi følger opp de avveininger Stortinget har gjort mellom ulike hensyn, herunder miljøhensyn, for fortsatt å ha en bærekraftig utvikling av norske naturressurser, sier han. Det er ingen motsetning mellom fortsatt norsk petroleumsvirksomhet og de forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Parisavtalen.