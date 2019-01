– Vi føkkings klarte det. Det er enda flere utenfor som vi ikke har sett ennå. Det er vilt!

Anuna De Wever står ser ut over ankomsthallen på Brussel Central.

Ungdom på alder med henne selv kjenner straks igjen Anuna når de ser henne på trappebalkongen inne på stasjonen. De løfter plakatene sine for å hilse.

Anuna begynner å skjønne at dette kan blir stort.

Dette er den tredje torsdagsmorgen på rad hvor hun ikke tok sykkelen til skolen. I stedet låste hun sykkelen på stasjonen i Mortsel en forstad til Antwerpen hvor hun bor. Der ifra tok hun toget til Brussel.

Klokken er litt før ni. Om bord på toget skriver Anuna De Wever på talen hun skal holde under protesten. Foto: Filip Huygens / NRK

Greta startet det hele

Inspirert av svenske Greta Thunberg ba hun alle skoleelever over hele Belgia om å skulke skolen og demonstrere for å redde klima.

– Denne sommeren var det en hetebølge over hele verden og det gjorde meg veldig skremt. Så startet Greta Thunberg sin aksjon. Jeg ble inspirert og tenkte vi må bruke dette momentumet. Jeg bestemte meg for å følge opp hennes arbeid her i Belgia.

Den første torsdagen i januar kom det 3000, den neste 12.000.

Skulkerne har nettopp rundet EU-parlamentet i Brussel. Klimaprotesten strekker seg ned gaten i Brussel. Foto: Filip Huygens / NRK

I det marsjen begynner å bevege seg, begynner også politiet å telle deltagere. Det er politiets tall de fleste bruker for å bestemme størrelsen.

Nye tog kommer til Brussel Central. Skulkende skoleelever går av og slutter seg til protestmarsjen.

En generasjon våkner

I løpet av en halvtime er rekorden fra forrige uke på 12.000 slått.

I det de runder EU-parlamentet, er politiet offisielle tall 35.000.

En generasjons politiske oppvåkning slår den ledende flamske avisen De Standard fast i sin dekning av protesten.

Adélaïde Charlier fra Namur leder Youth4Climate i den fransktalende delen av Belgia. Hun har hjulpet til å gjøre skolestreiken til en nasjonal bevegelse. Foto: Filip Huygens / NRK

– Vi krever at de setter seg ned med oss og lager en handlingsplan for å redde klima, sier Anuna De Wever.

– Hvilke konkrete krav har dere?

– Det skal vi snakke med dem om, men for eksempel er det latterlig at det koster mindre å fly til en tysk by noen få timer unna, enn det koster å ta toget. Vi spiser altfor mye kjøtt, og det brukes altfor lite penger på å redde klima.

Skoleungdommens mobilisering for klima er blitt en uventet faktor i et viktig valgår.

What the «FOCK» Europa!

I mai skal folk i Belgia velge ny regjering og nye regionsregjeringer i Flandern, Vallonia og Brussel. Samme dag er det også valg på nytt EU-parlament.

Mange av ungdommene som nå protesterer, vil stemme for første gang. Anuna er blitt skjelt ut og tatt i forsvar i debatter i det belgiske parlamentet.

Selv avviser Anuna avviser at hun vil gå inn i politikken

– Jeg er ikke en politiker, og det vil jeg aldri bli. Systemet er feil.

– Men hvis du kan endre systemet?

– Jeg skal prøve. Jeg vet ikke, vi får se om det går.

Ikke alle er begeistret

– Når de sier fuck økonomien, da sier jeg beklager, men jeg tror du skal ha svært god råd for å tillate deg selv å si det. Det er ikke noe vi politikere kan stille oss bak, sier Peter De Roover, parlamentarisk leder for Belgias største parti, NVA (Ny Flamsk Allianse).

Peter De Roover leser høyt fra en av sine twittermeldinger. De Roover er en av NVAs aller viktigste politikere i et år hvor de ønsker å sikre seg statsministeren i Belgia og presidenten i regionen Flandern. Foto: Filip Huygens / NRK

På sitt kontor i det belgiske parlamentet har ikke De Roover noe imot å lese høyt fra en av twittermeldingene sine hvor han vært krass i kritikken av Anuna De Wever.

– De sier hun bare er 17, og at vi må lytte til henne. Ja vel, jeg lytter, men de forsøker kun å selge oss bisarre ord, skriver Peter De Roover.

Ikke i skoletiden

Peter De Roover er tidligere lærer og vil ikke møte Anuna De Wever eller Youth4Climate, så lenge hun skulker skolen.



– Jeg har understreket at jeg ikke møter dem i skoletiden. Jeg foreslo å møte dem på en onsdag ettermiddag når det ikke er skole, men det sa de ikke passet dem. Jeg vil understreke at jeg ønsker å diskutere, og jeg mener det utmerket at unge mennesker engasjerer seg, men kun når det ikke er skole.

Kritikk og hat

Kritikken er minst like hard som den De Roover ville rettet mot en av sine tradisjonelle motstandere i belgisk politikk. I seg selv er dette et tegn på at hun blir sett på som en politisk utfordrer.

I tillegg til kritikk er det også mye hat på sosiale medier.

– Det er så mye. Vi har rett og slett sluttet å lese det. Vi leser kun de som er positive og støtter oss. Hvis ikke ville det rett og slett bli for mye, sier Kyra Gantois.

Kyra Gantois sørger for at talen til Anuna De Wever går direkte på sosiale medier. Jentene opplever også mye hat på de samme kanalene. Foto: Filip Huygens / NRK

Kyra er en av dem som har vært med Anuna De Wever fra starten, og en av de organiserer dagens skolestreik.

Gjensitting og straffelekser

Skolene reagerer ulikt. Noen noterer ikke fravær. Andre elever har fått nedsatte karakterer, igjensitting og straffelekser på fredag.

– Jeg er overhodet ikke redd for å måtte sitte igjen. Ikke redd i det hele tatt, sier en ung jente som har malt bølger av blått hav i kinnene, til NRK.

– Jeg har sagt at de ikke må bry seg om sanksjonene som blir brukt mot oss. Jeg har også noe gjensitting som venter en fredag ettermiddag. Saken er større. Vi må heve oss over det, sier Anuna De Wever.