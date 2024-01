Mener skole-iPaden ikke er trygg nok

Egentlig skal David ha med skole-iPaden hjem hver dag for å gjøre lekser. Men etter at mamma Silje Klommestein Kristiansen oppdaget hva man kunne komme inn på av nettsider, satte hun foten ned.

Nå får David (10) ta med seg iPaden hjem en dag i uken.

– Det er ok. Jeg er blitt vant til det, smiler han.

– Hvordan får du gjort leksene da?

– Ikke alle, svarer David, før mamma skyter inn:

– Vi gjør lekser på mandager, så maser vi ikke mer om lekser resten av uken. Lærerne er også opptatt av lesing, og vi kompenserer med å lese veldig mye.

Kristiansen mener læringsbrettet, eller skole-iPaden som hun kaller det, ikke er sikret godt nok.

– Da han i tredje klasse begynte å utforske iPaden selv, ble jeg ganske sjokkert over manglende sikkerhetsinnstillinger. Han har kommet inn på mye rart, som jeg ikke hadde ønsket han fikk tilgang til så tidlig, sier hun.

David går nå i femteklasse.

Moren er en av 21.000 medlemmer i Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen».

LEVERTE UNDERSØKELSE: Forfatter Maja Lunde og teknologirådgiver Christer V. Aas fra Climbr utenfor Stortinget. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Maja Lunde: – Foreldrene er kjempefrustrert

En av gruppens mest profilerte medlemmer er forfatter Maja Lunde.

Tirsdag møtte hun opp på Stortinget for å levere en spørreundersøkelse blant foreldre.

– Det undersøkelsen viser er at foreldrene er kjempefrustrert fordi barna deres får tilgang på porno, voldelig innhold, det er massiv reklame, og ungene sliter med å gjøre lekser fordi de hele tiden blir distrahert, sier Lunde til NRK.

Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeid mellom IT-selskapet Climbr og representanter fra oppropet «Ja til mindre skjerm i barneskolen». 372 personer fra 103 kommuner svarte. Deltagerne er blant annet rekruttert fra Facebook-gruppen (se fakta).

Om foreldreundesøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Undersøkelsen er distribuert gjennom oppropssiden på Facebook, FUG og Barnevakten. Climbr har også annonsert for undersøkelsen på Facebook 3. - 6. des. 2023. Annonsene ble segmentert til foreldre med barn i grunnskolen, 1. - 10. klasse, ved bruk av Facebook og Meta sin annonsemodell med den hensikt å nå ut til flest mulig foreldre i Norge. Dette gav 44509 eksponeringer om mulighet for å delta i undersøkelsen på Facebook til den generelle befolkningen hvor 327 klikket på annonsen. Undersøkelsen har 2164 registrerte besøk i perioden. Undersøkelsen er lagt opp med noen overordnede spørsmål innledningsvis, før respondentene er bedt om å teste barnets digitale enhet for reklame, filter og personvern. Innsamlingen har foregått i tidsrommet november 2023 til januar 2024.

Resultatene ble levert til Arbeiderpartiets gruppe i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Det er grunn til å bli dypt bekymret når vi ser omfanget av skjermbruk i skolen og det at man ikke har tilstrekkelig kontroll over innholdet. Da må vi ta tak for å få kontroll, sier Elise Waagen (Ap).

FIKK HØRE OM UNDERSØKELSEN: Ap-politiker Elise Waagen er mor til en seksåring, og sier hun kjenner på frustrasjonen med nettbrett. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Hun sier vi trenger både skjerm og bøker, men bruker uttrykket «hodeløs digitalisering» om utviklingen i skolen.

– Som mamma til en seksåring som fikk nettbrett rett før jul kan jeg kjenne meg igjen i mye av denne frustrasjonen, sier Waagen og viser til den private foreldreundersøkelsen.

Maja Lunde ønsker en tydeligere statlig styring.

– Noen av disse verktøyene er nyttige, særlig for barn med spesielle behov. Men å kjøpe en iPad til hver unge er ikke det samme som å gi dem digital kompetanse, sier Lunde.

VIL PÅVIRKE: Maja Lunde og Christer V. Aas viser resultatene til en gruppe Ap-politikere på Stortinget. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Personene bak undersøkelsen møtte onsdag KrF. Utdanningspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier han er rystet over hva barn blir utsatt for på nett, og manglende filtre mot blant annet vold, dyremishandling, tortur, krig og grov pornografi.

Han har bedt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun svare på hva hun vil gjøre med dette.

Spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad til kunnskapsministeren Ekspander/minimer faktaboks Spørsmål: Jeg har hatt et møte i dag med Christer Veland Aas fra Climbr, som har utarbeidet en foreldreundersøkelse om digitalisering av grunnskolen. Ifølge undersøkelsen har mange av de yngste elevene ikke eget passord på enhetene sine, få skoler har databehandleravtaler med Google som sikrer elevenes personvern, mange får opp reklame, vold og porno på skolens enheter, og mange foreldre er pålagt erstatningsansvar hvis nettbrettet blir skadet utenfor skolen. Hva vil statsråden gjøre for å rette opp disse bruddene på lover og forskrifter? Begrunnelse: Undersøkelsen tegner et dystert bilde av elevenes digitale sikkerhet og personvern. Forholdene som avdekkes fremstår som klare brudd på lover og forskrifter om skolen som reklamefri arena, barns krav på personvern og beskyttelse mot skadelig innhold og gratisprinsippet i skolen. Et stort flertall av foreldrene i undersøkelsen svarer at digitale enheter sendes med hjem og at dette byr på store utfordringer, blant annet når det gjelder evnen til å holde oppmerksomheten på lekser og skolearbeid. Et godt foreldre-skole-samarbeid virker positivt inn på skoleresultater. Derfor er det svært alvorlig når så mange foreldre i undersøkelsen svarer at deres tillit til skolen svekkes av måten skolen har blitt digitalisert på.

Oslo-skolen strammer inn

I starten av januar gjorde Oslo-skolen flere endringer. Ingen skal lenger kunne logge seg på sosiale medier på skolens iPader eller PC-er.

Også tilgangen til YouTube og spill forsvinner for hele barnetrinnet. Hittil har dette kun vært en begrensning opp til 4. trinn.

– Målet er at vi skal få mer ro og konsentrasjon i klasserommet, også hjemme, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo.

Hun vil få bort de uheldige sidene ved digitale verktøy.

– I etterpåklokskapens lys, ser dere at dere burde strammet inn tidligere?

– Det kan godt hende. Det viktige er at vi gjør det nå, svarer utdanningsdirektøren.

Nettfilter i Oslo-skolen Ekspander/minimer faktaboks Oslo-skolen har et nettfilter som er standard for alle elever fra 1. til 10. klasse. Nettfilteret blokkerer for uønsket innhold.

Fra 1. januar legger Oslo-skolen til flere begrensninger: For 5-7 trinn blir YouTube og kategorien spill sperret. TikTok, Telegram og SnapChat blir sperret for elever fra 8.-10. trinn.

Fra februar vil innstramningene også gjelde for pc og mac. Kilde: Utdanningsetaten

Skoleleder sier de jobber med sikkerheten

Silje Klommestein Kristiansen sier hun var positiv til iPad da den eldste sønnen startet på Ski skole, men at det snudde da hun oppdaget hvor lett det var å bruke den til andre ting.

Skoleledelsen i Nordre Follo kommune svarer at de jobber mye med sikkerheten.

– Kommunen har forståelse for at dette er et område som foresatte er opptatt av, og vi er også svært opptatt av å ivareta den digitale sikkerheten. IKT og skole jobber tett sammen om å ivareta denne sikkerheten for elevene, skriver områdeleder for skole Katti Anker Teisberg, og viser til kommunens nettside der dette arbeidet er beskrevet.

– Vil Nordre Follo gjøre som Oslo, og stramme mer inn?

– Kommunen følger løpende med på dette området og jobber systematisk med digital sikkerhet og personvern (GDPR). Vi samarbeider med andre kommuner i Akershus/Østfold om digitalisering og sikkerhet. Kommunen vurderer altså denne sikkerheten kontinuerlig. Vi har også et samarbeid med Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU) sin digitaliseringsgruppe. Ellers følger Nordre Follo kommune Kripos sine anbefalinger for blokkering av nettsider og vi har sperret for bruk av YouTube på 1. og 2. trinn, skriver Teisberg.

Hun sier de har laget en oppskrift til foreldre om hvordan de kan gjøre ulike tiltak hjemme for å begrense tilganger og skjermtid.

– Håpløs oppgave

Kristiansen mener det er positivt at Oslo-skolen prøver å stramme inn, og håper at Nordre Follo kommer etter.

Men god nok kontroll er veldig vanskelig, mener hun.

IKKE SÅ LETT: – Jeg la inn tidsbegrensning, men da klarte han å «knekke» koden, ler mamma Silje Klommestein Kristiansen. Foto: Haakon Laastad / NRK

Elever får ikke laste ned apper til iPaden, men nettleseren er åpen.

– Hvis man skal blokkere nettsider, må man vite alle nettsider barna kan finne på å gå inn på, det blir en ganske håpløs oppgave, mener Kristiansen.

– Hvordan burde det vært?

– Jeg mener skole-iPaden kunne vært stilt inn sånn at barna fikk tilgang til de verktøyene de trenger for skolearbeid, og stengt for det som ikke er nødvendig for skolearbeid.

– Må det ikke være sånn om du skal bruke nettet for å utforske ting?

– Jeg mener barna må få en gradvis tilnærming til nettet.

