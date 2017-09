Mener Sandberg bommer om nikab og burka

Regjeringens forslag om å forby de heldekkende ansiktsplaggene nikab og burka i skoler og barnehager, er i disse dager ute på høring.

Flere i det muslimske miljøet reagerer på det Per Sandberg sa da lovforslaget ble presentert tidligere i sommer. Fremskrittspartiets nestleder, som da var fungerende innvandrings- og integreringsminister, sa dette i sitt forberedte innlegg på pressekonferansen 12. juni:

For meg er det uforståelig at en niåring som bruker nikab eller burka gjør det frivillig. Min påstand er at det er påtvunget av folk med verdier som ikke hører hjemme i det norske samfunnet. Per Sandberg

Etter pressekonferansen ble Sandberg spurt av NRK om han selv har sett barn med heldekkende ansiktsplagg i Norge.

Personlige observasjoner

– Altså, jeg har ikke spurt om hvor gamle ungene er, men mitt poenget er at jeg er født og oppvokst i Norge, jeg har selv barn og barnebarn og det å se barn enten de er fire år, ni år eller tolv år, så nekter jeg å akseptere signalet om at dette er frivillig, sa Sandberg.

– Men har du sett barn som går med det?

– Barn som går med heldekkende plagg har jeg sett.

Fiskeriminister Per Sandberg hadde ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justisdepartementet mens Sylvi Listhaug hadde mammapermisjon.

I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet står det at bruk av nikab synes å være sjelden for yngre jenter, i motsetning til hijab, som i noen tilfeller brukes fra ung alder.

Hijab blir ikke rammet av regjeringens forbud. Om burka står det i høringsnotatet at Islamsk Råd Norge opplyser at det er lite trolig at det finnes noen kvinner i Norge som bruker det.

ILLUSTRASJON: Hijab dekker håret, mens nikab og burka dekker hele ansiktet så bare øynene synes. Hijab blir ikke rammet av regjeringens forbud. TEGNING: MARCO VAGLIERI / NRK

En burka er et afghansk heldekkende kvinneplagg, som skjuler hele ansiktet og har et heklet «vindu» foran øynene. Nikab er også heldekkende, men med en liten åpning slik at øynene ikke er tildekket.

Det er presisert i lovforslaget at forbudet ikke skal gjelde bruk av hjiab, hette, lue eller skjerf.

Svært sjeldent i Norge

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som bruker nikab eller burka i Norge i dag. I regjeringens høringsnotatet vises det til et anslag fra den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk som i 2014 sa at det var et sted mellom 50 og 100 kvinner som brukte ansiktsdekkende plagg i Norge.

I regjeringens høringsnotat står det videre:

«En enkel utspørring utført av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet rettet mot skoleeiere i alle fylker, viser at det er svært få elever som bruker nikab. De få tilfellene det er snakk om er i videregående opplæring eller voksenopplæringen.»

LA FRAM LOVFORSLAG: Fungerende integreringsminister Per Sandberg (Frp) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), la frem regjeringens lovforslag sammen, om plagg som dekker ansiktet på en pressekonferanse 12. juni. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kunnskapsdepartementet ber NRK kontakte Justisdepartementet for å få fakta rundt uttalelsen til Per Sandberg.

Når vi kontakter Justisdepartementet for å finne ut hvor Sandberg har informasjonen om niåringer i nikab og burka fra, blir vi henvist til politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren Espen Teigen (Frp).

På telefon sier Teigen at både Per Sandberg og han selv har sett barn med heldekkende ansiktsplagg, både i Norge og i utlandet. Han avviser at de kan ha blandet med hodeplagget hijab.

Bruk av nikab Ekspandér faktaboks * Islamsk Råds ansettelse av en kvinne som bruker nikab, har utløst ny debatt om bruken av plagget. * Nikab, som gjerne brukes av kvinner i strengt konservative muslimske miljøer, dekker hele ansiktet med unntak av øynene. Den brukes sammen med en hijab som dekker hår og hals. * Bruken begrunnes i islamske regler om sømmelig påkledning for kvinner. Reglene om sømmelig påkledning tolkes forskjellig blant muslimer. * Bruken av nikab er omstridt. Frankrike, Belgia og enkelte kantoner i Sveits har forbudt heldekkende hodeplagg i det offentlige rom. Plagget er også forbudt i flere muslimske land. * I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom. * Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universiteter. Ap, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen – og et forbud kan være på plass i løpet av året. Kilde: NTB/NRK

Kjenner seg ikke igjen

Religionsforsker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo, sier til NRK at yngre barn i Norge ikke bruker slike plagg.

STEMMER IKKE: Religionsforsker Kari Vogt sier at norske muslimske niåringer verken bruker nikab eller burka. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

– Nikab og burka er ikke entydig aksepterte plagg i den muslimske verden, og norske muslimske niåringer bruker ikke slike plagg, sier Vogt.

– I videregående skole og i andre norske undervisningsinstitusjoner dreier nok nikab-bruk seg først og fremst om elevens eget klesvalg, ikke sjelden uten foreldres samtykke. Ingen har eksakte tall på hvor mange ungdommer det dreier seg om, men det er ikke mange, sier religionsforskeren.

HAR IKKE SETT: – Jeg har aldri i mitt liv sett noen som er så unge som bruker nikab i Norge, sier styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen i Oslo. Foto: SVEIN OMMUNDSEN / NRK

Også styrelederen i en av de største moskeene i Oslo mener Sandberg må ha sett feil.

– Dette høres komisk ut, egentlig. Jeg har aldri i mitt liv sett noen som er så unge som bruker nikab i Norge, sier styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen, Det islamske forbundet i Norge.

– De som bruker nikab er voksne. De gjør det fordi de mener det er et religiøst påbud eller fordi det er en vane som de har vokst opp med. For dem føles det nakent å vise ansiktet, men de er ekstremt få, sier Ghozlan.

– Personlig er jeg ingen støttespiller av det, men jeg har respekt for dem som velger å bruke nikab, at det er deres valg, sier styrelederen.

– Direkte feil og farlig

FARLIG: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, mener Sandbergs utsagn gir et fullstendig feil bilde og er med på å skape negative holdninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge sier han også hørte Sandberg si dette på pressekonferansen og reagerte på det samme.

– Det er direkte feil og farlig for samfunnsdebatten fordi det gir et fullstendig feil bilde og det er med på å skape negative holdninger hos folk som ikke kjenner til dette, sier Afsar.

– Ingen barn her i Norge gjør det og ingen foreldre hadde tillatt det, sier han.

HAR IKKE SETT: Daglig leder Linda Noor i tenketanken Minotenk har ikke har sett barn med nikab eller burka i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Linda Noor, som er daglig leder i tenketanken Minotenk, synes også dette høres veldig rart ut. Hun har heller ikke sett barn i nikab eller burka i Norge og sier de som bruker dette er godt voksne kvinner som tar det på seg i voksen alder.

– De stedene der kvinner bruker dette dekker de seg tidligst til når de kommer i puberteten, sier Noor.

HAR IKKE HØRT: Rådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter sier han heller ikke har hørt noen som hevder at barn burde bruke nikab. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter sier han bare har sett bilder av dette på nett som noen folk på ytre høyre siden pleier å legge ut, ofte med kvinner og barn i nikab sammen med et par søppelsekker og noen stygge kommentarer.

– Jeg er ikke selv noen tilhenger av hjiab på barn eller nikab generelt, men jeg har ikke hørt om barn som bruker nikab og jeg kan ikke se at noen hevder at de burde gjøre det heller, sier Sultan.

Shoaib Sultan er også politiker for Miljøpartiet De Grønne.

Storhaug har sett det

HAR SETT: Hege Storhaug i stiftelsen Human Rights Service sier hun så barn i nikab i Oslo for 10-15 år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Islamkritiske Hege Storhaug i stiftelsen Human Rights Service sier derimot at både hun og en kollega ved to forskjellige anledninger har sett barn med heldekkende ansiktsplagg i Norge.

Storhaug selv skal ha sett barn med nikab i Oslo for 10–15 år siden, og hun anslår at jentene var rundt 10–11 år gamle.

Sandberg svarer

Per Sandberg svarer slik på at de NRK har snakket med i det muslimske miljøet, sier de ikke har sett barn med nikab eller burka i Norge.

– Jeg har ikke protokoll på hvor og når jeg har sett dette og det er riktig at dette i dag ikke er et stort problem, men nettopp derfor er det så viktig at vi allerede nå får på plass et forbud som sikrer at dette ikke blir et problem i fremtiden, sier Sandberg til NRK.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det 1. januar 2016 var 148.000 muslimer, som var medlemmer i et islamsk samfunn i Norge.