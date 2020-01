Greta Thunberg (17) ble kåret til årets person i Time Magazine for sitt klimaengasjement, og i 2017 fikk Malala Yousafzai Nobels fredspris som 17-åring. Begge var da for unge til å stemme i sine egne hjemland.

En ny studie viser at å gi stemmerett til 16-åringer har økt valgdeltakelsen i flere land.

– Valgdeltakelsen i de landene som har senket stemmerettsalderen går opp på sikt, sier Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning.

Han er blant medredaktørene i den nye boken «Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide». I boken har forskerne blant annet tatt for seg valgdeltakelsen i Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua og Østerrike.

Johannes Bergh er medredaktør i boken Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Sammenlignet med dem som fikk stemmerett det året de fylte 18 år, er valgdeltakelsen over fem prosentpoeng høyere ved senere valg blant dem som fikk stemme som 16-åringer.

Vil senke stemmealderen

Venstrepolitiker Guri Melbye, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, mener at resultatene er et godt argument for å sette ned stemmerettsalderen i Norge.

Venstrepolitiker Guri Melbye ønsker at flest mulig skal delta i demokratiet, og støtter derfor tiltaket med å senke stemmerettsalderen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Vi ønsker jo at flest mulig skal delta i demokratiet og bruke stemmeretten sin, og da er det tydeligvis et godt tiltak å senke stemmerettsalderen til 16 år, sier Melby.

– Overføringsverdien er liten

Selv om studien ikke har sett på Norge, så sier Bergh at resultatene har vært svært like i alle landene de har sett på.

– Det kan derfor ha en overføringsverdi, sier han.

Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, er ikke overbevist.

– Disse landene har en helt annen type ungdomskultur og politisk engasjement, og ikke minst demokratisk kultur enn vi har i Norge. Jeg synes at overføringsverdien er litt liten, sier Tybring-Gjedde.

Selv om Bergh sier at resultatet har en positiv effekter på tilliten til det politiske systemet hos de unge, så mener Høyre-politikeren at de bør vente med å gå til stemmeurnene til de er myndige.

– Jeg tror unge endrer seg, men også lytter til argumenter, som kan være positivt, men jeg mener man bør kunne bestemme over seg selv når man skal være med å stemme for andre, sier Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre mener resultatene ikke kan sammenlignes med norsk ungdomskultur og politisk engasjement. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Trygt å senke stemmeretten

En negativ effekt av å gi stemmerett til unge velgere, er at de hopper mer frem og tilbake mellom partier, forteller Bergh. Om de yngre velgerne er kloke nok til å delta på valg, sier han er opp til politikerne å avgjøre.

– Det er riktig å si at 16- og 17 åringer vet litt mindre og er kanskje litt mindre interesserte i politikk, enn de som er litt eldre, sier han.

Venstrepolitiker Guri Melbye mener at det engasjementet unge viser i dager er gode argumenter for å trygt kunne senke stemmeretten.

– Det er veldig mange tenåringer som engasjerer seg i frivillige organisasjoner og politiske saker. og hvordan demokratiet vårt fungerer, mener Melbye.