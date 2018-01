Meling: Planlagt rettssak mot Krekar i Italia bør overføres Norge

Italienske myndigheter hevder Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til ekstremistgruppa IS. Saken skulle startet i den norditalienske byen Bolzano i mars i 2017, men er blitt utsatt flere ganger.

Krekar nekter straffskyld for hele tiltalen og kommer ikke til å møte til rettssaken blant annet fordi han ikke har norsk pass eller andre nødvendige reisedokumenter.

Brynjar Meling, som har vært advokat for Krekar siden 2002, har nå sendt et brev til retten i Italia der han ber om at saken overføres Norge. For en uke siden informerte han PST om det samme.

– Mulla Krekar har ikke fått innkalling til noe rettsmøte i Italia, hverken denne gangen eller andre ganger. Vi har kun hørt via media at det skal være berammet et rettsmøte 15. januar. Jeg nå sendt et brev til italiensk rett der jeg gjør rede for saken, sier advokat Brynjar Meling til NRK.

Feil å overta en norsk sak

I brevet skriver Meling om « hvor norske myndigheter slik vi ser det herfra, forsøker å forlede italienske myndigheter til å overta en sak som er norsk».

Det er den italienske advokaten Enrica Franzini som i en e-post til ABC Nyheter 6. januar opplyste at saken er berammet til 15. januar.

– Hun har aldri tatt kontakt med Krekar for å opplyse om at hun er oppnevnt som hans italienske forsvarer. Vi har også gitt henne beskjed om at Krekar ikke ønsker henne som forsvarer, sier Meling.

I brevet til domstolen i Bolzano som NRK har fått tilgang til, skriver også Meling at Krekar har vært i kontakt med italienske advokater, men ut ifra manglende informasjon om anklagen, rettsmøtet, og eventuelt andre forhold ved italiensk rett, har det ikke vært mulig å etablere et oppdrag. Han mener derfor at Krekar i realitet står uten forsvarer til den omtalte mulig italienske rettssaken.

Meling tror ikke rettssaken i Italia kommer til i bli noe av, men sier han ønsker å være proaktiv overfor italiensk rett og myndigheter.

– Jeg vet jeg har rett og gir meg ikke før jeg får rett. Jeg kommer til å overleve både den sittende justisministeren og den neste.

Lang rettsprosess

Krekar ble pågrepet natt til 12. november 2015 i likhet med 17 menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Oslo tingrett fastslo 29. juni 2016 at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Men Italia trakk tilbake utleveringsbegjæringen, en årsak kan være at de fryktet at varetektsfengsling under en langvarig rettssak kan føre til oversoning.

Ahmad kom til Norge som kvoteflyktning i 1991 og er vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet, men kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse.