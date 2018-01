Meling mener PST må overta Italia-etterforskning: – Saken er et falsum

* Italiensk terrorpoliti hevder at mulla Krekar er leder for en ny terrororganisasjon med tilknytninger til Den islamske staten (IS).

* De hevder 38-åringen sammen med Krekar har planlagt «skjulte operasjoner» i Kurdistan, kamuflert som hjelpearbeid. Italienerne mener det er avdekket at han var involvert i kidnappinger og utpressing av politikere i de kurdiske områdene i Irak.

* Den 11. november avsluttet italiensk terrorpoliti aksjonen «JWeb», eller «Jihad on web», mot den angivelige terrorgruppen «Rawti Shax».

* Mulla Krekar ble pågrepet etter at italiensk politi siktet ham for terrorplanlegging. Han er mistenkt for å være leder for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble arrestert i Europa.

* Ti personer er pågrepet i Nord-Italia og Storbritannia, tre personer er pågrepet i Norge, mens fire er pågrepet i Finland og Sveits.

* I 2012 ble mulla Krekar avhørt av tysk politi i samme sak uten at det førte til noe. I denne saken ble også Makwan Karim avhørt som vitne.

Da Brynjar Lia, som tidligere forsker var forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, var sakkyndig i en Krekar-rettssak i 2012, kalte han Rawti Shax en «revolusjonær undergrunnsbevegelse i irakisk og iransk Kurdistan», som Krekar på sikt hadde til hensikt å gjøre til «en operativ, væpnet gruppe».

* Rawti Shax' mål skal være å styrte den nåværende regjeringen i Irak og erstatte den med et kalifat styrt av sharialov, ifølge italiensk påtalemyndighet.

* Krekar selv har beskrevet Rawti Shax som en form for ideologisk plattform, som skal danne rammene for et demokratisk parti en gang i fremtiden.

* Antiterrorpolitiet i Italia sier på sin side at de kjenner til 15 tilfeller der irakiske kurdere er sendt i kamp i Syria og Irak gjennom Krekars nettverk.

* De mener også Rawti Shax har kommunisert via internett og bistått med logistikk og økonomisk støtte for å rekruttere fremmedkrigere.

* Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, er født 7. juli 1956 og kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Fram til 2002 ledet han opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Makwan Karim (38) kom til Norge som humanitær flyktning i 1999. Han er fra byen Penjwen i Suleimania i den kurdiske regjonen av Nord-Irak. Karim avviser at han er en del av et nettverk, og sier til NRK at han kun jobber som journalist.

* I tillegg til Krekar og Karim ble også en 43 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen pågrepet. Mannen nekter å være en del av et terrornettverk.

Kilder: NRK/NTB