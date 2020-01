– Det er inntatt i materialet i saken, og vi kommer nærmere tilbake til betydningen av forsendelsene i hovedforhandlingen, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Statsadvokat Marit Formo. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Forsendelsene hun snakker om er blant annet en pakke som ble sendt til Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden.

I juni 2019 skrev Dagbladet om hvordan Elden fikk en pakke som blant annet inneholdt tekst stanset på plastremser, såkalte Dymo-ruller. Sammen med teksten skal det også ha vært en nødhammer som ofte brukes om bord på busser.

Budskapet i pakken og i e-poster avisa mottok skal ha vært at noen andre enn Bertheussen stod bak, og at avsenderne med disse forsendelsene påtok seg ansvaret.

Også NRK mottok slike e-poster. Det var ikke mulig å få verifisert hvem som sto bak e-postene, og NRK valgte derfor å ikke gå videre med det som ble oppgitt.

NRK kjenner til at minst ett annet mediehus er tilsendt lignende e-poster.

Ingen andre mistenkte

Informasjonen fra pakken Elden mottok ble oversendt PST for analyse, men har ikke ført til at noen andre ble dratt inn i saken, mistenkt eller siktet.

Statsadvokaten forteller til NRK at det bare er Laila Anita Bertheussen som er tiltalt eller siktet i saken.

– Vi er ikke kjent med andre gjerningspersoner i denne saken som eventuelt kan ha medvirket, sier statsadvokat Formo til NRK.

– Hvem tror dere sendte disse forsendelsene?

– Det kommer jeg til å komme tilbake til, sier statsadvokaten med henvisning til at påtalemyndigheten vil behandle disse mystiske e-postene og pakken sendt til forsvareren i rettssaken.

Bilen og husveggen ble tagget ned i desember 2018. Det var den første av flere hendelser hjemme hos Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Omfattende tiltale

Da det i fjor ble kjent at både forsvarer John Christian Elden og medier hadde mottatt slike mystiske forsendelser ble det et tema om dette kunne hjelpe Laila Bertheussen.

Om noen andre påtok seg ansvaret for trusselhendelsene ved tidligere justisminister Tor Mikkel Waras bolig kunne det skape tvil om hans egen samboer faktisk stod bak.

Forsvareren formidlet at den da siktede kvinnen var lettet.

John Christian Elden forsvarer Laila Bertheussen. Foto: Anders Brekke / NRK

– Min klient var så langt jeg vet ikke i Norge da dette ble sendt, og har gitt uttrykk for stor overraskelse over innholdet. Hun er imidlertid lettet over at noen har påtatt seg ansvaret, og håper at de også vil stå frem overfor PST eller at PST ved etterforskning kommer nærmere løsningen, sa advokat John Christian Elden til Dagbladet

Nå viser det seg at disse forsendelsene blir et tema i rettssaken, og at ingen andre er dratt inn i saken.

I stedet er Bertheussen blitt tiltalt for alle hendelsene ved samboerparets hus, og i tillegg trusler mot daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen er tiltalt for trusler og angrep mot statsmakten. Foto: PRIVAT

Tiltalen er omfattende og lister blant annet opp sju hendelser i tilknytning til Wara, som påtalemyndigheten regner å falle innunder paragrafen om angrep mot statsmakten.

Blant annet nevnes flere trusselbrev, tagging av eget hus og forsøk på å tenne på daværende justisminister Tor Mikkel Waras bil. I tiltalen beskrives også truslenes ordlyd i detalj.

NRK har bedt forsvarer John Christian Elden om en kommentar rundt at de mystiske forsendelsene vil bli behandlet i rettssaken, og at de ikke førte til at noen andre enn Bertheussen ble mistenkt i saken. På nåværende tidspunkt har vi ikke fått noen svar på vår henvendelse.