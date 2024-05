Etter ti år i politikken har Lan Marie Berg bestemt seg: Hun vil ut av politikken, og stiller ikke til gjenvalg på Stortinget i 2025.

Nyheten fortalte hun til DN torsdag, i forkant av MDGs landsmøte.

– Det er selvsagt vemodig, men det er ikke slik at jeg trekker meg i dag, sier hun til NRK.

Berg er nestleder i partiet, og har også vært parlamentarisk leder siden 2022. Hun vil stille til gjenvalg som nestleder på landsmøtet, men sier det vil være naturlig å gå ut av partiledelsen når hun trer av som stortingsrepresentant.

Foto: Milana Knezevic / NRK

– Det som er rart med politikken er at man allerede to år inn i perioden må tenke på om man skal binde seg til fire nye år. Nå starter nominasjonsprossessen i partiet til høsten, og det gir Oslo MDG god tid til å finne nye kandidater enn meg, sier Berg.

Vil gjøre noe nytt

Berg startet i lokalpolitikken i 2015, som førstekandidat i Oslo MDG. Hun har vært byråd for miljø og samferdsel, og vært medlem av både Finans- og Energi- og Miljøkomiteen.

– Jeg hadde aldri drømt om å bli politiker, og plutselig kom jeg inn som byråd i Oslo. Etter ti år kjenner jeg at jeg skylder meg selv å se hva som finnes utenfor, sa hun til DN.

Den gang var 37-åringen et uskrevet blad da hun først trådde inn i politikken, sier hun til NRK.

– De valgte å satse på en ukjent partikandidat som ikke har gått partiskolen. Jeg tror det finnes mange andre gode kandidater der ute, hvis partiene tør å satse.

TOK EN SJANSE: – MDG valgte å satse på en ukjent partikandidat som ikke har gått partiskolen. Jeg tror det finnes mange andre gode kandidater der ute, hvis partiene tør å satse. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Jeg vil oppfordre alle som har en politiker i magen om å forsøke. Det er det beste stedet å være om du vil gjøre en forskjell.

Berg føyer seg inn i rekken over kvinnelige politikere som har nylig har trukket seg fra topp-politikken: Tina Bru (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Hadia Tajik (Ap).

Det er imidlertid hverken familieliv eller uro i partiet som er årsaken til at Berg nå trekker seg, sier hun. Berg ønsker rett og slett å gjøre noe annet.

– Å stå på barrikadene er tøft

Heller ikke hetsen hun har opplevd på sosiale medier er bakgrunnen, forteller Berg. I 2021 bestemte politiet seg for å etterforske hetsen, og flere personer ble anmeldt til politiet. Politikeren fikk også et mistillitsforslag fra Frp mot seg det året, og gikk av som byråd.

– Det å stå på barrikadene er tøft. Men jeg ble veldig overrasket over hvor tøff jeg egentlig var. Når man får jobbe med noe man tror på, tåler man veldig mye.

FORTSETTER LITT TIL: Berg er fortsatt innstilt som nestleder frem til neste stortingsperiode. Det er hun motivert til å fortsatt være frem til 2025. Foto: Milana Knezevic / NRK

Klimapolitikken og veien mot nullutslipp har vært hennes hjertebarn siden start, og Berg har stått hardt på standpunkter som dyrere parkering, bomavgifter og økt bruk av kollektivtrafikk.

– Kunne du ha oppnådd mer om du var mer rund i kantene?

– Jeg tror at vi fikk til mye mer i Oslo på kort tid innen klimapolitikken enn vi trodde. Vi ser må tenke på hva som skaper god velferd på sikt, og det får vi kun ved å sette tollgrenser først, sier Berg.

Hun håper de større partiene vil fokusere mindre på retorikk og mer på handling de kommende årene.

– Vi kan ikke forhandle med naturkreftene eller klimasystemene.

– Har endret norsk klimapolitikk

Reaksjonene har vært mange etter at 37-åringen varslet starten på slutten.

Partileder Arild Hermstad omtaler Berg som en av de viktigste politikerne Norge har sett. Nestleder i Oslo MDG, Margit Martinsen, sier hun har endret norsk klimapolitikk for alltid.

Fredag sier Hermstad at partiet er åpen for å få Erna Solberg (H) tilbake i statsministerposten ved neste valg.Det skjer selv om sentralstyret i januar vedtok å ikke peke på hverken Høyre eller Ap i forkant av valget.

Berg sier at spørsmålet om å trekke mot Høyre eller Ap ikke er nytt for partiet - men at de kan gå begge veier.

– Det viktigste for MDG er å knuse sperregrensen og få en sterk grønn gruppe inn på Stortinget.