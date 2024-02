Medisinsk evakueringsfly har lettet fra Oslo lufthavn – uvisst om det skal hente kong Harald

Ifølge Slottet tas det sikte på at kong Harald kan reise hjem med fly til Norge om noen dager. Forsvaret skal frakte ham hjem.

– Det er viktig at kongen kommer hjem når han har blitt syk og vi legger selvsagt til rette for det.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) torsdag kveld.

Forsvaret sikrer transport

– Forsvaret skal i de nærmeste dagene støtte med lufttransport for å sikre en effektiv og sikker transport for Hans Majestet Kongen.

Det skrev Forsvaret i en pressemelding torsdag ettermiddag.

NTB har vært i kontakt med Forsvaret som ikke ønsker å kommentere om flyet som tok av skal hente kongen.

Av hensyn til sikkerheten vil de ikke gå i detalj om tidspunktet for transporten og hvordan kongen kommer seg hjem til Norge.

På bedringens vei

Kongens livlege opplyste torsdag at kong Harald er i bedring, og at han fortsatt er under behandling på sykehuset.

Kongehuset opplyste videre at kong Harald vil være på sykehuset i et par dager til, og at han er godt ivaretatt.

Kongen ble syk i løpet av sitt ferieopphold i Malaysia, og er innlagt på sykehus der, med en infeksjon. Kongen får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell.

Flyet som tok av fra Gardermoen er et fly som tidligere har blitt bygget om til en avansert flygende ambulanse.

I fjor sommer ble flyet benyttet til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

Det var NTB som omtalte saken først.