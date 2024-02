Kong Harald hjem til Norge om noen dager – skal flys hjem av Forsvaret

Kong Haralds livlege opplyser at kongen fortsatt er i bedring, ifølge en pressemelding fra Slottet.

Kongen er fortsatt til behandling på sykehuset og skal bli værende der i noen dager til.

Ifølge Slottet tas det sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager.

Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, står det i pressemeldingen.

Forsvaret bekrefter: Skal sikre en effektiv og sikker transport

Forsvaret bekrefter i en pressemelding at de skal fly kongen hjem til Norge.

«Forsvaret skal i de nærmeste dagene støtte med lufttransport for å sikre en effektiv og sikker transport for Hans Majestet Kongen,» skriver Forsvaret.

Forsvaret vil av hensyn til sikkerhet ikke gi ytterligere informasjon om tidspunktet for transporten eller type fly.

Kong Harald hadde et tett program i fjor og gjennomførte over 400 arbeidsoppdrag. Her er han og dronning Sonja under sitt fylkesbesøk i Nordland i fjor sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kronprinsen: Følger situasjonen nøye

Kronprins Haakon, som er kronprinsregent – en slags «kongevikar» – mens kongen er utenlands på ferie, møtte pressen på Finse i ettermiddag, før Slottet sendte ut pressemeldingen.

– Han er fortsatt i bedring, og vi følger situasjonen nøye, sa kronprins Haakon om kongen da.

Kronprins Haakon besøker Røde Kors på Finse. Foto: Tale Hauso / NRK

Han opplyste også at det jobbes med å finne en løsning for transport hjem for kongen.

Kronprinsparet besøker Røde Kors på Finse. Besøket har vært planlagt i lengre tid, og det er ingen endringer i kronprinsparets offisielle program etter kongens sykehusinnleggelse.

Kronprinsregenten sa i dag at han på nåværende tidspunkt ikke vil reise til Malaysia.

– Slik situasjonen er nå, så er ikke det aktuelt, sa han.

Kronprinsparet forteller de jobber med å ordne transport for kongen som er på sykehus i Malaysia. Du trenger javascript for å se video. Kronprinsparet forteller de jobber med å ordne transport for kongen som er på sykehus i Malaysia.

Ble syk på ferie

Kong Harald ble tidligere denne uken syk på et ferieopphold i Malaysia, og ble innlagt på sykehuset Sultanah Maliha i Langkawi.

Ifølge kongehuset ble kong Harald innlagt på grunn av en infeksjon, og får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell.

Det offentlige sykehuset Sultanah Maliha er hovedsykehuset for dem som bor på og besøker Langkawi og skal holde en god standard.

Pressen har blitt bedt om å trekke unna sykehusområdet.

Sultanah Maliha Hospital der kong Harald er innlagt. Sikkerhetsvakter står på utsiden torsdag. Foto: Vincent Thian / AP

I går kom oppdatering fra kongens livlege om at kongen var bedre.

Da var beskjeden at kongen ville bli værende på sykehuset noen dager til, og at det ikke var tatt noen beslutning om hjemreise.

Kontakt med kronprinsen

Da kronprinsparet ankom Finse på onsdag for å besøke et Røde Kors-kurs i redningsledelse, sa kronprins Haakon at kong Harald var ved godt mot.

Han hadde da nylig snakket med både kongen og dronningen.

– Det virket som om formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot, så det var fint, sa kronprinsen.

– Det var hyggelig å få snakket litt sammen, vi har selvfølgelig holdt kontakten disse dagene.

Kronprinsen sa også at kong Harald trenger ro og hvile noen dager.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa onsdag at han håper kongen blir frisk og kan komme hjem så fort som mulig.

Kong Harald er på privat ferie i Malaysia sammen med dronning Sonja.