Medisinmangelen: Vil lagre råstoffer for å produsere tabletter selv i Norge

Aldri før har så mange medisiner manglet på norske apotek og sykehus.

I oktober fikk Statens legemiddelverk en rapport som bekymrer. Hittil i år er det rapportert 1035 tilfeller av medisinmangel i Norge.

Helseminister Bent Høie (H) forteller til NRK at Helsedirektoratet nå vurderer om en løsning på problemet kan være å kjøpe inn virkestoff og råvarer slik at Norge kan produsere legemidler selv.

– Forslaget inngår i problemstillingene som Helsedirektoratet vurderer, blant annet innkjøp av virkestoff og råvarer for definerte legemidler, sier Høie.

Helseminister Bent Høie (H) sier Helsedirektoratet nå vurderer flere tiltak mot medisinmangelen. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Kan lagre råstoff i lang tid

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann i Høyre, har utarbeidet et forslag om å lagre råstoff. Han mener det er på tide at Norge får bukt med problemet selv.

– Vi har norske legemiddelprodusenter som kan lagre viktige råstoffer og produsere ferdige legemidler om det er nødvendig. Da kan vi produsere selv når vi får prekære mangelsituasjoner, sier Stensland til NRK.

Han påpeker at dette er en billigere og mer forutsigbar måte å produsere tabletter som ofte brukes av nordmenn, og som potensielt sett er i faresonen for å bli mangelvare.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, mener at det å lagre råvarer til medisiner kan motvirke ytterligere medisinmangel. Foto: Stortinget

– I stedet for å lage et ferdig produkt, så kjøper vi råvaren og inngår avtaler med produsenter vi har i Norge på at disse definerte råvarene skal være på lager. Hvis det oppstår en krisesituasjon, så lager de det Norge trenger av medikamenter, sier han.

Ved en eventuell krise i dag må myndighetene ut i et marked for å få tak i produktene. Det tar ofte lang tid, og kan være vanskelig når det oppstår mangelsituasjoner.

Kan ha lengre holdbarhet

Stensland påpeker at dersom dette skal gjennomføres, må myndighetene definere en liste over råstoffer som vi ønsker å ha beredskap på. I tillegg må oppskriftene godkjennes slik at det kan være en rask oppstart av produksjon av produkter i regi av de selskapene som har inngått avtaler med staten.

– Men når det først er mangel på enkelte legemidler, vil det ikke da være vanskelig å få tak i det virkestoffet som man skal bruke for å lage de tablettene også?

– Jo. Det er derfor vi må kjøpe råstoffet og ha det på lager til enhver tid. Fordelen med å ha råstoffet på lager, i stedet for ferdig vare, er at en tønne med 50 kilo virkestoff har fem års holdbarhet. Når det har gått fem år kan man ta en prøve av stoffet og analysere det. Da vil man ofte se at stoffet fortsatt er prøveholdig slik at holdbarheten kan utvides med fem år til.

– Kunne man satt i gang med dette i morgen?

– Ja. Jeg er farmasøyt og har jobbet på en legemiddelfabrikk, og jeg vet at dette er noe som er mulig å gjennomføre, sier Stensland.

Ifølge Statens legemiddelverk har det vært 1.035 tilfeller av medisinmangel i Norge hittil i år. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Et kriselager er ikke nok

SV vil også jobbe for å sikre tilgangen til viktige medisiner.

Blant annet vil partiet bygge opp en større legemiddelproduksjon i Norge for å sikre tilgangen på viktige medisiner. De har levert flere konkrete forslag til Stortinget, som behandles i disse dager.

Karin Andersen (SV) mener at et eventuelt kriselager av råstoffer ikke er nok for å avhjelpe den situasjonen som har pågått i flere måneder.

Karin Andersen (SV) ønsker i tillegg til akutte løsninger en mer permanent produksjon av medikamenter i Norge. Foto: NRK

– Våre forslag er langt mer omfattende enn bare det å skulle kjøpe inn mer medikamenter i tilfelle leveringsproblemer, sier Andersen til NRK.

Hun fortsetter:

– Vi vil ha bedre akutte løsninger, og det trengs en mer permanent produksjon av medikamenter i Norge. Vi kan gjerne kjøpe inn råvarer, men da må man også få opp produksjonen av medisiner og produsere det man kan produsere selv uavhengig av en medisinkrise.

Norsk medisinprodusent er klar

I dag har forsvaret en beredskapsavtale med Curida. På Curidas 11.000 kvadratmeter store fabrikk i Elverum lages mange typer flytende medisiner. Bedøvelse, øyedråper, nesedråper og annet. Med riktige maskiner kan det også lages tabletter og piller her.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Leif Rune Skymoen er sjef for Curida og mener at forhåndslagring av medisiner har to store fordeler: at det er billigere å kjøpe inn råvarer, og at råvarene også har lenger holdbarhet.

– Vi kan kjøpe inn råvarer til de viktigste medisinene. Så kan vi være klare til å lage medisinene selv dersom det blir mangel på dem, sier Skymoen til NRK.

Direktør Leif Rune Skymoen og styreleder Per Thoresen i Curida mener de kan bidra til å løse legemiddelmangelen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Curida presiserer likevel at de er avhengig av drahjelp. Styreleder hos Curida, Per Thoresen mener regjeringa og Stortinget må bidra hvis selskapet skal ha nasjonal beredskap for medisiner.

– De må være villige til å hjelpe oss med selve oppstarten. Kjøper myndighetene, så kan vi holde hjulene i gang og vi kan eskalere produksjonen når det er ekstra behov, sier Thoresen.