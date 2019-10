Denne uka fikk Statens legemiddelverk en rapport som bekymrer, Hittil i år er det rapportert 1035 tilfeller av medisinmangel i Norge.

I hele fjor kom det til sammenligning 684 meldinger i løpet av hele året.

– Det er ny rekord, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Eksplodert

VERSTE TALL: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, har ikke opplevd større medisinmangel. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– Det er en voldsom økning. Det er en mangel på nesten alle typer legemidler, sier en bekymret Madsen.

NHO slår nå på alamknappen. De mener Norge sjøl kan dempe medisinmangelen ved å bygge opp norsk legemiddelindustri.

En av de manglende medisinene er livsviktig bredspektret antibiotika, som ikke produseres i det hele tatt i Norge.

Legemiddelverket sin forklaring på medisinmangelen er at legemidlene vi trenger blir produsert langt fra Norge.

– Det er først og fremst de store endringene i den internasjonale legemiddelindustrien, som er årsaken. Mye av produksjonen flyttes til India og Kina. Det er veldig lang transport, og det skal lite til før det går galt.

Madsen sier beredskapssituasjonen i Norge dermed blir vanskeligere, og dårligere, siden vi nesten ikke har noen produksjon av legemidler selv. Men han sier at det nå blir tatt grep.

– Helsedirektoratet har foreslått at vi skal tredoble beredskapslagrene våre.

Madsen mener politikerne begynner å forstå alvoret i situasjonen, men at det nå kreves handling.

– Det har kommet flere forslag, blant annet et lovforslag denne uka som gir legemiddelverket flere fullmakter til å takle disse situasjonene.

– Vi kan hjelpe til sammen

BIDRA: Direktør Leif Rune Skymoen og styreleder Per Thoresen i Curida mener de kan bidra til å løse legemiddelmangelen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Og legemiddelindustrien i Norge er klare til å løse krisen.

Hos Curida i Elverum tok ansatte over produksjonen da de japanske eierne trakk seg ut i 2013.

I dag er de 100 ansatte, og de planlegger å ansette ytterligere 50, etter at de nylig dro i land flere store kontrakter, verdt til sammen 800 000 kroner.

Men produksjonen går til eksport, og er ikke av den typen som hjelper på den akutte medisinmangelen i Norge.

– Men vi kan være en del av løsningen ved at vi får produksjon til Norge, sier styreleder i Curida, Per Thoresen.

Han mener produksjon i Norge vil gi mer kontroll på produksjonslinjen, og kortere veg til markedet.

– Hva skal til for at dere skal kunne bidra med det?

– Det er viktig at vi får får produsere råvarer, og at vi har kompetansen til å produsere når det trengs. Men da må vi ha en kontinuerlig drift. Og så må vi selvsagt også tjene på det.

Han mener Regjeringa og Stortinget må bidra til det.

– De må være villige til å hjelpe oss med selve oppstarten. Kjøper myndighetene, så kan vi holde hjulene i gang, og vi kan eskalere produksjonen når det er ekstra behov, sier Thoresen.

Han sier at det viktigste å få på plass er ett lager av råstoff til medisiner.

– Krever handling

KREVER HANDLING: NHO-direktør Ole Erik Almlid forventer at myndighetene inviterer bransjen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

NHO-direktør Ole Erik Almlid besøkte i dag Curida, og krever nå handling fra politikerne.

Han er bekymret for beredskapssituasjonen og viser blant annet til brexit, som kan bety at vi ikke får tak i legemidler vi trenger, fordi England nå hamstrer.

– Vi kan ikke leve med den legemiddelmangelen som er i Norge. Det er veldig viktig, spesielt for dem som trenger legemidler. Vi forventer nå at myndighetene går i dialog med bedriftene og næringen for å sikre lokal produksjon i Norge. Det trenger vi å få på plass veldig raskt, sier NHO-direktøren.

Han mener norsk produksjon kan bidra til at vi sikrer beredskapen, i tillegg til at det skaper arbeidsplasser i legemiddelindustrien.

- Gjennomfører flere tiltak

NHO inviterer derfor nå Helseminister Bent Høie til ett møte. Der vil organisjonen ha en dialog om hvordan myndigheter og industri sammen kan sørge for å bedre den medisinske situasjonen.

TILTAK: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen deler bekymringen om legemiddelmangel. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Høie kunne ikke stille til intervju i dag, men statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver i enn mail til NRK at regjeringa tar legemiddelmangelen på alvor.

– Vi har dessverre opplevd stadig flere situasjoner med legemiddelmangel de siste årene. Regjeringa har derfor gjennomført flere tiltak. Denne uken har vi sendt på høring forslag om endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke beredskapen.

Statssekretæren har ikke konkrete svar på norsk legemiddelindustri sin rolle i dette, og om NHO sin invitasjon til møte, men har et svar som kan tolkes positivt.

– Bedrifter som Curida er med på å løse utfordinger i helsesektoren, og skaper samtidig gode arbeidsplasser i distriktene. Det er dobbelt verdiskapning for det norske samfunnet.