MDG foreslår at man ikke kan miste statsborgerskap

– Vi fremmer forslag om at man ikke kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis man ikke har dobbelt statsborgerskap. Vi kan ikke ha A- og B-versjoner av et norsk statsborgerskap, sier Hansson til NRK.

– Men hvis man har løyet seg til statsborgerskap?

– Vi er for en høy terskel og grundige tester for å bli statsborger. Men når den er gjort og statsborgerskapet gitt, så er det myndighetenes ansvar, sier Hansson.

Mener lovendring var meningsløs

Mandag kom dommen fra Oslo tingrett som konkluderer med at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om tilbakekall av Mahad Abib Mahamuds (30) statsborgerskap er gyldig, og at han kan utvises. Mahamud vil anke dommen.

Mahamud gikk til sak mot Staten etter at han ble fratatt statsborgerskapet og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år.

KRITISERER LOVENDRING: Mazyar Keshvari mener kjennelsen i Mahad-saken viser at det er unødvendig å endre statsborgerloven. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter at Mahad-saken ble kjent, gikk et flertall på Stortinget inn for å endre statsborgerloven, slik at det nå er domstolen og ikke UDI som endelig skal avgjøre om en person skal miste statsborgerskapet dersom det viser seg at vedkommende har oppgitt feil informasjon.

Mazyar Keshvari (Frp) mener tingrettens kjennelse i dag viser at lovendringen var unødvendig.

– Dommen viser at partiene som krevde at slike saker skulle avgjøres i retten, ikke har forstått at realiteten i sakene ikke endrer seg, mener han.

– Man oppnår ikke annet enn å gjøre domstolene til en del av den utøvende makt og svekke rettssikkerheten, sier Keshvari som likevel ikke vil spå utfallet av ankesaken.

SV: – Urimelig dom

VIL HA FORELDELSESFRIST: Karin Andersen (SV) reagerer på dommen mot Mahad Abib Mahamud. Foto: Stig Weston / SV

Karin Andersen (SV) mener at dommen i Mahad-saken er urimelig.

– Det må finnes en foreldelsesfrist i slike saker og gjøres rimelighetsvurderinger. Det gjøres ikke i dag. Å miste statsborgerskapet er noe av den alvorligste reaksjonen man kan få mot seg, sier Andersen til NRK.

– Men skal en som har løyet få bli i Norge, selv om man ga feil opplysning for lenge siden?

– Man må i vurderingen ta hensyn til hvor ung vedkommende var da han eller hun oppga feil informasjon, om man var i en vanskelig situasjon, og hvor lenge siden det var. Alt det må telle, mener Andersen.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen ønsket ikke å kommentere saken.