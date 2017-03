Mahamud tapte statsborgerskapssaken

NRK.no oppdaterer saken.

Det var TV2 som først meldte om dommen.

Mahamud gikk til sak mot staten etter at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år.

Nå har Oslo tingrett kommet fram til at de ikke tror på hans forklaring om at han kommer fra Somalia.

På bakgrunn av alvorligheten i Mahamuds feilinformasjon til utlendingsmyndighetene fremstår det etter rettens mening ikke som et uforholdsmessig tiltak at Mahamud utvises. Dette desto mindre når Mahamud fortsatt insisterer på å ha en identitet, herunder nasjonal-itet og alder, som utlendingsmyndighetene – nå med tingrettens tilslutning – mener ikke er riktig.

Utlendingsmyndighetene mener Mahamud har løyet gjentatte ganger om sin bakgrunn. Mens den 30 år gamle bioingeniøren selv hevder han er flyktning fra Somalia, mente staten at han i virkeligheten kommer fra nabolandet Djibouti, og at Mahamuds far har bekreftet dette.

Mahamud har hele tiden visst at hans opphold og statsborgerskap har vært basert på uriktig grunnlag, og at han dersom dette ble oppdaget ville kunne bli fratatt statsborgerskapet og bli utvist. Han har således ikke hatt en "berettiget forventning" om å kunne ha opphold i Norge.

– Jeg er lei meg

– Det er veldig tungt å svelge å bli stemplet som en løgner. Jeg er lei meg, sier Mahamud.

Han møtte pressen kort utenfor sin advokats kontor mandag.

– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahamud til TV2.

Les også: Mener farens forklaring ikke kan brukes som bevis

Strid om franskkunnskaper

I rettssaken i slutten av februar i år prosederte Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten på at Mahamud oppnådde toppkarakterer i fransk på skolen i Norge etter to år i landet.

I Somalia snakker de, i motsetning til Djibouti, ikke fransk. Staten mente derfor at de gode karakterene skyldes at Mahamud er fra Djibouti og dermed behersker språket.

Mahamud hevdet selv at han hadde snappet opp franske gloser på flukt og at det blir feil å legge vekt på franskkarakterene siden kravene er langt lavere i et valgfag enn i norsk og engelsk.

Mahamud er også idømt saksomkostninger på 137.420 kroner til Staten.