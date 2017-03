Mahad: – Tungt å bli stemplet som løgner

Mahamud gikk til sak mot staten etter at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år.

Mandag formiddag kom dommen. Retten ga Utlendingsnemnda (UNE) medhold, og skriver at Mahamud «hele tiden har visst at hans opphold og statsborgerskap har vært basert på uriktig grunnlag».

Mahamud går nå gjennom dommen med sine advokater, og sier han vil uttale seg mer detaljert senere.

– Jeg føler jeg ble urettferdig dømt, og trodde tvilen skulle komme tiltalte til gode. I denne saken kom den forvaltningen til gode. Det er veldig tungt å svelge å bli stemplet som en løgner, sier han.

Han bekrefter at han kommer til å anke dommen, og ba om mer fokus på sultkatastrofen i Somalia.

– Jeg er lei meg, men jeg er også lei meg for at mine tidligere landsmenn dør av sult. Jeg vil at vi også fokuserer på det, fremfor enkeltindividet Mahad. Jeg kan greie meg hvor som helst i verden, men det er tungt å bli stemplet som løgner, sier han.

Staten mener Mahamud har løyet gjentatte ganger om bakgrunnen sin. 30-åringen kom til Norge da han var 14 år, og har flere dokumenter som viser at han er fra Somalia. UDI mener imidlertid at han er fra nabolandet Djibouti, og at han har konstruert sin egen historie.

Han ble fratatt statsborgerskap og arbeidstillatelse og begjært utvist i april i fjor. Ettersom myndighetene i Djibouti nekter for at han er derfra, kan han ende opp som statsløs i Norge.

Mahamud er også dømt til å betale saksomkostninger på 137.420 kroner.