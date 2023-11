Oslo-skytingen: Mener Matapour planla å angripe fengselsansatte

Zaniar Matapour (44) ble pågrepet av politiet kort tid etter 25. juni-skytingen i fjor, og har siden det sittet varetektsfengslet og siktet for terror.

Den siste tiden har han vært innlåst på en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå på Ullersmo fengsel.

Noe av grunnen til dette skal være at Kriminalomsorgen mener at 44-åringen forsøker å rekruttere innsatte. Og at innsatte planlegger å angripe ansatte i fengselet.

Det kommer fram i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Forsvarer Marius Dietrichson varsler nå at de vil anke saken.

– Vi er tilfreds med at retten gir oss medhold i at domstolen må kunne prøve nødvendigheten av isolasjonen. Både politi, påtalemyndighet og kriminalomsorg var uenige i det, sier han til NRK.

Han kaller kjennelsen «mangelfull».

– Lovens krav om at isoleringen skal være siste utvei, er ikke vurdert.

I tingretten forrige uke anførte Dietrichson at isolasjonen av Matapour i fengsel strider mot hans menneskerettigheter. Dette fikk han ikke medhold i.

Mistenker at han rekrutterer innsatte

Matapour ble overført fra Halden fengsel til Kongsvinger fengsel i mai, står det i kjennelsen.

I sommer ville imidlertid Kriminalomsorgen at Matapour skulle overføres til en avdeling med særlig høy sikkerhet på Ullersmo. Hit ble han overført i oktober.

Han var allerede isolert grunnet en voldshendelse i fengselet, og Kriminalomsorgen skriver i en innstilling at isolasjonen skyldes hans oppførsel i fengsel:

«På grunn av observasjoner gjort av fengselet og siktelsen, finner vi det sannsynlig at siktede har tilhørighet til et organisert kriminelt miljø med radikale islamister. Vi mistenker at han forsøker å rekruttere innsatte og knytte bånd med likesinnede, og at dette øker faren for at en ny hendelse finner sted», heter det i innstillingen som referes til i kjennelsen.

I et annet vedtak fra oktober, som kjennelsen også referer til, heter det at Kriminalomsorgen er bekymret for de ansattes sikkerhet.

Ifølge kjennelsen har Matapour vært involvert i to voldshendelser i fengsel i sommer.

I den første hendelsen skal han ha angrepet en annen innsatt som fikk skader i ansiktet som følge av hendelsen. I den andre hendelsen skal Matapour ha «gått i bakken» som følge av dytt eller slag.

Forsvarer Dietrichson er imidlertid sitert i kjennelsen på at Matapour i den ene hendelsen er å regne som fornærmet. Han mener også at det «ikke er sannsynliggjort» at Matapour har forsøkt å rekruttere innsatte.

Klager på soningsforhold

Fredag i forrige uke møtte Matapour selv opp i Oslo tingrett i forbindelse med et fengslingsmøte.

Dette er det første møtet han har vært med på siden den dramatiske pågripelsen i Oslo sentrum i juni i fjor.

Grunnen til at han møtte opp selv, var for å klage på forholdene han soner under. Matapours forsvarer Dietrichson kalte soningsforholdene «umenneskelige».

– Han er dypisolert på en måte som vi ikke er vant til i norsk fengselsregime. Det må straks opphøre, sa Dietrichson til NRK i forrige uke.

Sammen med den terrorsiktede klienten, krevde Dietrichson at klagene rundt soningsforholdet skulle behandles rettslig. Spørsmålet ble behandlet i Oslo tingrett mandag.

Tingretten mener altså soningsforholdene til Matapour ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, slik Dietrichson anførte.

Han vil bli fengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.