Martine (18) kom inn på drømmeskolen: – Helt sjukt!

Martine Braathen (18) var en årets 154 000 søkere. Til høsten kan hun traske gjennom gangene til skolen hun har drømt om å gå på, nemlig Arkitekthøgskolen i Oslo.

– Jeg ble utrolig glad. Det er helt sjukt! Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det engang, sier 18-åringen til NRK.

Aldri før har det vært så mange søkere ved landets universiteter og høgskoler. Selv om noen allerede har fått tildelt studieplass, er det flere som kan velge å takke ja eller nei først i dag.

Svarfrist er lørdag 24. juli.

Braathen søkte på arkitekt på førsteplass og design på andre. Uansett hva utfallet blir, er begge studieretningen på drømmeskolen. I dag fikk hun beskjeden om at hun hadde kommet inn på design, men står på venteliste på arkitektur.

– Så lenge det er arkitekthøgskolen er jeg fornøyd, sier Braathen forventningsfullt.

Tirsdag kan du takke ja eller nei til studieplass. Hvis du får tilbud om førsteprioriteten din, faller alle andre lavere prioriterte studiealternativer bort. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Slik sikrer søkere seg plass

Det første steget er å logge på samordnaopptak.no. Det er viktig å gi et svar, uavhengig om man har blitt tilbudt studieplass eller ikke, opplyser Åshild Berg-Tesdal, kommunikasjonssjef i Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning).

De som har fått tilbud om plass, må huske å svare på tilbudet.

– Hvis ikke er det som å takke nei, sier kommunikasjonssjefen.

Hvis du ikke har fått tilbudet du håpet på, må du ta stilling til om du vil stå på venteliste.

Nettsiden til Samordna opptak. Siden er veien til der studenter kan søke opptak og hvor en får svar. Foto: Lise Åserud / NTB

Nådde en milepæl

Denne våren ble Adrian Sulemana Bolstad (23) ferdig med bacheloren sin i religion på Universitetet i Oslo. Drømmen hans er å bli lærer, for å kunne bidra til større forståelse.

– Jeg opplevde at det var et kunnskapsunderskudd i Norge, når det kom til religion. Jeg vil gjerne bidra til å endre dette, begrunner Bolstad.

Men siden han ikke kom inn på lektorutdanningen, måtte han ta en annen vei.

For noen måneder siden søkte han seg videre på masterstudiet «Religion and Diversity» ved samme universitet.

Søkere til master fikk svaret sitt tidligere enn søkere hos bachelorprogram. Derfor kunne religion-studenten få vite om han hadde kommet inn allerede i begynnelsen av juli.

Bolstad sjekket mailen sin hver dag, for å se om han hadde kommet inn. Han beskriver det som nervepirrende øyeblikk.

Adrian Sulemana Bolstad (23) kom inn på drømmemasteren «Religion and Diversity». Foto: privat

– Da jeg sjekket ropte jeg «YES!», sier han.

– Nå kommer jeg til å bli den høyst utdannende i familien min. Det er en milepæl, sier Bolstad.

Den kommende masterstudenten har et råd til de som kjemper for å komme inn på drømmestudiet:

– Å nå de målene man vil, er veldig oppnåelig hvis du vil. Det virker veldig lett å si, og det er en klisje. Men man må se på skoletiden som en tid hvor man lærer å finne seg selv. I arbeidslivet ser man jo mest på karakteren du har som person, sier han.

Kan søke restplasser

Om du ikke får det svaret du vil ha eller har ombestemt deg, er det likevel muligheter. For denne uken ble også restplassene lagt ut – studier med ledig kapasitet.

– Det er 302 studier som ligger ute i dag for ledige studieplasser. Plassene strekker seg fra Finnmark til Agder, med blant annet musikk, språk og religion. Så her skal det være noe for enhver smak, sier Åshild Berg-Tesdal.

Hvis du får tilbud om førsteprioriteten din, faller alle andre lavere prioriterte studiealternativer bort.

Men dersom en får tilbud om en lavere prioritet, kan en fortsatt konkurrere i suppleringsuttaket, fordi mange av dem som har fått tilbud takker nei.

Medisinstudiet er et av de stedene hvor det er flere søkere enn plasser. Foto: Berit Roald / NTB

Berg-Tesdal råder søkerne til å følge med på studiene som de synes er interessante, og har et råd til de som skal gi et svar gjennom studieportalen:

– Husk å gi svar. Husk å få kvittering på at du har svart ja, sier hun.

Hva som er de mest populære studiene, offentliggjøres fredag kl. 10. Også i år er det flere søkere enn plasser.