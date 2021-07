– Jeg skjønner godt at unge styrer unna et studie med «petroleum» i navnet. De tør ikke satse på et yrke med mye usikkerhet, sier Therese Hugstmyr Woie som er leder i Natur og Ungdom.

For det kan se ut som at flere styrer unna en utdanning innenfor oljefaget.

I dag ble lista over ledige studieplasser lagt ut på nettsidene til Samordna opptak. Flere petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) er på lista.

Mener det er fremtidsrettet å studere petroleum

Fra 2020 til 2021 er nedgangen i søkertallene til petroleumsfag på UiS på 14 prosent.

Bunnåret for UiS sin del var i 2019, da de hadde kun 106 primærsøkere til petroleumsfagene. Året etter økte søkertallet til 140, før det falt igjen i år til 120 primærsøkere.

Markedskoordinator Susanna King ved UiS. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi utvikler utdanningene hvert år slik at de blir tilpasset arbeidslivet i størst mulig grad. Hvis du ønsker å jobbe med energi, så er dette en utdanning som er fremtidsrettet. Uavhengig om det er gass, olje, sol, vind eller termoteknologi, sier markedskoordinator ved UiS, Susanna King.

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange ledige plasser som finnes, fordi antallet vil endre seg etter hvert som studenter takker ja og nei til tilbud om studieplass.

Det er foreløpig ingen ledige plasser ved petroleumsstudiene til NTNU.

Håper verdifull kompetanse ikke blir borte

Lederen i Natur og Ungdom mener at det er naturlig at søkertallene går nedover, men understreker at det er mye verdifull kompetanse i oljebransjen.

Therese Hugstmyr Woie i Natur og ungdom. Foto: Natur og ungdom

– Vi trenger den til å jobbe videre med for eksempel havvind og karbonfangst. Det er veldig viktig at vi får mer kompetanse på andre energiformer enn olje og gass, sier Woie.

Også regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, er tydelig på at det er behov for at unge velger studier som er relatert til energi.

– Ulike energiformer er noe vi vil jobbe mye med framover. Da er det absolutt relevant å ha en ingeniørkompetanse relatert til energi, sier hun.

Nytt navn kan ha effekt

For et par år siden justerte UiS navnene på petroleumsstudiene sine. Blant annet ble «petroleumsteknologi» til «energi- og petroleumsteknologi». Målet var å vise et mer fleksibelt studie.

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. Foto: Marie Håland / NRK

Grindland understreker at det er UiS som skal gi navn til studiene sine, men som Woie utelukker hun ikke at et oppdatert studienavn kan ha en effekt.

– Jeg tror unge vil søke seg til et bredere energifelt. Ikke bare petroleum.