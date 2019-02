Marit om førstegangstjenesten: – Jentene fikk beskjed om å passe på ryktet sitt

– De sa det var lett at jenter kan få dårlig rykte hvis de ter seg på en spesiell måte eller gjør bestemte helgeaktiviteter for eksempel. Det reagerte jeg en del på, da det bare var vi jentene som fikk en sånn samtale – ikke guttene i troppen.

Marit, som ønsker å være anonym, forteller til NRK at flere av jentene ble provosert over forskjellsbehandlingen de opplevde mellom kjønnene når det kom til seksuell trakassering.

PROVOSERT: Marit forteller at flere av jentene ble provosert over at de fikk beskjed om å passe på ryktet sitt under tiden i Forsvaret. Foto: Privat

– Mye av ansvaret ble indirekte lagt på oss fordi det var vi som kom til å få kjenne konsekvensene av det i større grad. Jeg skulle heller ønske at de hadde samlet alle og ikke bare jentene til et møte om hva som var akseptert atferd i militæret, sier hun.

– Overrasket

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til NRK at hun er overrasket over det Marit forteller.

– Forsvaret er veldig opptatt av nettopp det at man er like og skal behandles likt, uavhengig av kjønn.

Bjurstrøm mener av den grunn at Marits historie er et godt eksempel på hvordan man ikke skal drive forebyggende arbeid av seksuell trakassering i Forsvaret.

Hun sier også at hun reagerer på den høye forekomsten av trakassering og overgrep som fremkom av Forsvarets egen undersøkelse.

Ifølge NRKs utregninger skal nemlig over 160 personer ha blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av en tolvmånedersperiode, viser undersøkelsen.

– Forsvaret har et kjempeproblem. Dette er en stor arbeidsplass for mange, og et sted hvor unge jenter og gutter har en plikt til å være. Da kan man ikke ha sånne forhold, sier Bjurstrøm.

REAGERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, mener Forsvaret har et kjempeproblem med seksuell trakassering. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Skiller ikke mellom menn og kvinner

I 2016 holdt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et kurs for dem som avtjente førstegangstjenesten om seksuell trakassering. Gjennom dette arbeidet skal de ha oppdaget et behov for å kurse befalene også.

– Jeg forstod det slik at de jobbet med en befalsutdanning der de ville se på hvordan dette kunne integreres.

– Har dere blitt kontaktet i etterkant av kurset angående dette?

– Nei, etter det har vi ikke hatt kontakt før jeg for to uker siden hadde et møte med forsvarssjefen, sier Bjurstrøm.

– Håper det var engangstilfelle

Tom Simonsen, HR-direktør i Forsvaret, bekrefter at dette stemmer, men presiserer at de har jevnlig dialog med LDO og ønsker kompetansen deres velkommen.

– Bakgrunnen er at vi har hatt en stor omlegging av utdanningsordningen i Forsvaret, samtidig som vi har hatt en omlegging av befalssystemet.

Han sier at alle offiserer og befal får undervisning i hvordan man forebygge og håndterer seksuell trakassering. Også de som er inne til førstegangstjeneste må gjennom fire timer med undervisning i samme tema.

– Å ta kvinner inn på et rom for å gi dem beskjed om hvordan de skal oppføre seg, er helt klart ikke en del av opplæringen som gis, sier Simonsen.

– Vi skiller ikke på kvinner og menn i den undervisningen. Så jeg håper at dette er et enkeltstående tilfelle, og ikke gjennomsyrer hva som er praksis i resten av organisasjonen. Jeg har heller ikke hørt om dette tidligere, sier han.

Skal gjennomgå rutiner

Simonsen sier de i lys av Forsvarets undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering, vil de gjennomgå rutinene sine.

– Hvor stor er oppvaskjobben internt?

– Vi synes jo at resultatene som kom i undersøkelsen, er nedslående, og vi ønsker ikke å ha en organisasjon som kjennetegnes av disse resultatene. Så vi kommer til å gjøre hva vi kan, snu alle de stenene vi kan, og vil være takknemlig for den bistanden vi eventuelt vil kunne få fra LDO i det videre arbeidet.