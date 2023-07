Mandag skrev tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes på sin Facebook at han valgte å gå av som partileder.

På pressekonferanse mandag ble det kjent at Marie Sneve Martinussen blir ny leder i partiet.

Har bedt om ekstraordinært landsmøte

Ledervervet gjelder fram til landsmøte i 2024, men nøyaktig tidspunkt er opp til partidemokratiet å avgjøre. Rødts nestleder Charlotte Therkelsen sier at arbeidsutvalget i Rødt har bedt om et ekstraordinært landsmøte.

Tidspunktet skal avgjøres på neste ordinære landsstyremøte 21. og 22. oktober.

– Hvem som blir kandidater ved landsmøtet vårt, det tror jeg vi skal vente en stund med å se. Jeg skal fokusere 100 prosent med å lede partiet gjennom valgkampen, sier Martinussen.

Vil ikke utfordres

NRK har vært i kontakt med Rødts Sofie Marhaug. Hun avviser at hun er kandidat til å overta som partileder.

– Nei, nå er Rødt i den heldige situasjonen at vi har konstituert en utmerket leder. Jeg har aldri hatt ambisjoner om å lede partiet, og er glad for at Bjørnar og mange andre har bygget et helt lag med en strålende nestleder som nå skal lede partiet, sier Marhaug til NRK.

– Jeg er strålende fornøyd med Marie Sneve Martinussen som leder av Rødt. Hun er rett dame til å lede oss gjennom denne valgkampen, sier Marhaug.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) støtter Martinussen som partileder. Foto: Ihne Pedersen

Stortingsrepresentant i Rødt Mímir Kristjánsson sier til NRK at han synes det er trist at Moxnes går av.

– Det er selvfølgelig trist at Bjørnar Moxnes går av på denne måten, sier Kristjánsson.

– Samtidig har vi fått en veldig sterk ny leder i Marie Sneve Martinussen, som jeg håper vil bli sittende lenge. Rødt sin politikk trengs fremdeles i en tid med fattigdomskrise og voksende matkøer, så vi må bare kjøre på videre som før, sier Kristjánsson.

Den erfarne politikeren påpeker at det ikke det ville vært noen god idé med han som ny leder i Rødt.

– Til det har jeg gjort altfor, altfor mye dumt i livet. Ikke har jeg særlig lyst heller. Så jeg er glad for at Marie Sneve Martinussen tar over.

Stortingsrepresentant i Rødt Mímir Kristjánsson uttrykker også sin støtte til Marie Sneve Martinussen. Foto: NTB

Viser støtte til Martinussen som permanent leder

På spørsmål om stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund støtter Martinussen som permanent leder av partiet, er han positiv.

– Ja, jeg mener at hvis Marie har lyst og mulighet til å ta over som leder permanent, så ville det vært veldig bra for Rødt, sier Lund til NRK.