Mannlige politikere kroppshetses på sosiale medier

– Slutt å hetse hverandre. La oss heller diskutere politikk og politiske saker. Så lar vi det andre være, sier Hoksrud.

De siste årene har mange politikere fortalt om hetsen de opplever på sosiale medier. I stor grad har dette vært rettet mot kvinnelige politikere, som Hadia Tajik og Trine Skei Grande.

Nå står også de mannlige politikerne frem med sine historier. Hoksrud og Hareide forteller at mye av hetsen som rettes mot dem er kroppshets.

– Jeg er ikke akkurat noen liten gutt, og da får man av og til høre det. Det er ikke hyggelig, og man blir lei seg når man får sånne kommentarer, forteller Hoksrud.

Hoksrud trekker frem en melding han reagerte på.

– Fremskrittspartiet pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse, står det i innlegget på Facebook.

Avslutningsvis i innlegget er det lagt ved et bilde av Bård Hoksrud.

– Han må tåle det

Avsenderen av meldingen til Hoksrud forteller at han sendte meldingen etter at Hoksrud tok initiativ til et vedtak som han var sterkt imot. Han mener at FRP-politikeren selv har satt seg i denne situasjonen.

– Han er en offentlig person. Han har gått til valg, og tatt initiativ til noe som jeg synes er veldig alvorlig, nemlig å frata andre mennesker retten til å forvalte egen helse. Da synes jeg han må tåle det.

HETSES PÅ FACEBOOK: I innlegget hetses Hoksrud av avsenderen.

– Han har sagt seg villig til å være politiker, men han vil kanskje ikke ha kommentarer på kroppen sin?

– Jeg vil ikke være stygg, men det er et ekstra poeng når du ikke er i stand til å forvalte din egen kropp.

– Pingle

Knut Arild Hareide forteller om lignende opplevelser. Han får ofte hetsende meldinger på kroppen sin.

– Med min kropp finner jeg ofte ordet "pingle" i kommentarfeltet. Da knytter de min kropp opp mot noe som ikke har med kroppsfasong å gjøre, men hva slags gjennomslagskraft jeg har i politikken.

Han husker spesielt en konkret episode.

– I en debatt hadde jeg et litt glorete slips, som var rødt, blått og litt bredt. Da fikk jeg en kommentar etter debatten. Det stod at «Det slipset til Hareide er jo bredere enn han selv», forteller Hareide.

I 2005 skapte Harald Eia en stor debatt om hvor langt en komiker kan gå i sine parodier, da han parodierte Knut Arild Hareide.

– Det har vært gjort en del artigheter på min kroppsfasong, men jeg liker ikke at vi kommenterer andres utseende. Politikk handler jo ikke om hvordan man ser ut, sier Hariede.