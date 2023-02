Ifølge NRKs opplysninger ble det avfyrt minst fire skudd.

Mannen i 40-årene som er siktet etter skytingen, ble pågrepet på Romerike i en bil politiet mener er involvert i saken.

Mannen politiet har pågrepet, ble tatt med et AK-47-gevær, ifølge NRKs opplysninger.

Mannen skal være tidligere straffedømt. Politiet mener han har koblinger til et organisert kriminelt miljø på Østlandet.

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus etter skytingen, men han er ikke alvorlig skadd.

Erkjenner at han skjøt

Den siktede mannens forsvarer, Øystein Ola Storrvik, sier til NRK at hans klient erkjenner at det var han som skjøt, men at klienten nekter for drapsforsøk.

Storrvik bekrefter at mannen ble tatt med et tohånds automatvåpen, og at det ble løsnet flere skudd.

Storrvik sier han tidligere har bistått den siktede i forbindelse med en domfellelse.

Ifølge Storrvik er det ikke foretatt avhør av den siktede i natt. Han regner med at det vil skje onsdag.

Ransaket bolig

Politiet ransaket tirsdag kveld den pågrepne mannens bolig i Oslo.

Politi utenfor den siktedes adresse. Foto: Olav Rønneberg / NRK

En uniformert politipatrulje holdt sent tirsdag vakt i det rolige boligstrøket i en av Oslos bydeler. Samtidig jobbet sivilkledd politi inne i boligen. Også en bil fra politiets bombegruppe var på stedet.

Totalt jobbet det titalls politifolk rundt eiendommen. De sivile politifolkene ransaket huset innvendig, mens bombegruppen undersøkte uteområdene med hunder.

Bombegruppen undersøkte uteområdene med hunder. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder i Oslo-politiet, sier at de fikk mange nødtelefoner fra folk som både hadde sett og hørt at det ble avfyrt skudd mot en bil.

– Vi har sikret tomhylser på stedet, sier Hekkelstrand.

Flere tomhylser er funnet på stedet. Det skal ifølge NRKs opplysninger være løsnet fire skudd. Foto: Annika Byrde / NTB

Mann på sykehus

En mann i 30-årene får behandling for skuddskader på sykehus. Han er ikke alvorlig skadd, ifølge politiet.

– Vi er i kontakt med en person på et sykehus som har skader som er forenlige med at han har vært involvert i hendelsen. Han er bevisst, og politiet jobber med å finne ut hvilken rolle han har hatt i saken, sier Hekkelstrand.

Mannen skal ha oppsøkt sykehuset selv.

Politibiler utenfor akuttmottaket på Ahus tirsdag kveld. Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

– Det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for hendelsen. Den etterforskes for fullt, og vi har fremdeles masse løse tråder og informasjon vi jobber med å samle inn. Det er altfor tidlig å si om dette har tilknytning til noe miljø, og i så fall hvilket, sier Hekkelstrand.

Tauet inn en Tesla

På Twitter skriver politiet at de har undersøkt en Tesla som stod i nærheten på parkeringsplassen. De tror at denne kan ha vært involvert i saken, og har derfor tauet den inn for ytterligere undersøkelser.

Det kan også være at det er en tredje bil involvert. Den er ikke funnet ennå, sier Hekkelstrand.

– Vi har opplysninger som gjør at vi vil være i stand til å få tak i bilen eller bileier i løpet av kvelden eller natten, sier han.

Foto: Annika Byrde / NTB

Det var ifølge politiet mange personer på parkeringsplassen da skytingen skjedde.

– Men vi har ingen opplysninger om at det ble skutt mot uskyldige eller tredjepersoner, sier Hekkelstrand.

Stilte seg ved utfartsårer

Politiet stilte seg opp ved utfartsårer ut av Oslo i søket etter biler tirsdag kveld. Et titalls patruljer skal være involvert.

– Vi har hatt veldig store ressurser i bruk for å lokalisere de to bilene, sier Hekkelstrand.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi undersøker videoovervåkning, snakker med vitner og undersøker andre kanaler som vi har, for å finne ut hvem som har vært involvert, sier Hekkelstrand.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfedensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.