På en pressekonferanse klokken 15 sier politiet at drapet på Grønland bærer preg av et gjengoppgjør.

Den drepte er en norsk mann i 20-årene, bosatt i Oslo. Han er godt kjent for politiet fra før, og tidligere dømt for flere forhold. Han tilhører et kriminelt miljø. Politiet mener derfor at han ikke var et tilfeldig offer.

Etter det NRK får opplyst skal den drepte mannen ha vitnet i flere rettssaker.

At dette kan være et hevnoppgjør er blant teoriene politiet jobber med, ifølge Ingebjørg Hansen, leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt.

– Det er noe vi må etterforske for å se om det kan være det.

– Hva er de andre teoriene da?

– Det er flere hypoteser. Vi jobber bredt med hva som kan være bakgrunnen for dette, svarer Hansen.

Flere involverte

To personer er så langt innbrakt av politiet etter drapet. En av dem, en mann i starten av 20-årene, er siktet for medvirkning til drap og blir avhørt søndag. Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Ut ifra det vi ser på video som er innhentet er politiet er vi sikre på at det er flere personer involvert i hendelsen, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.

– Vi har en grei beskrivelse av vedkommende og har aktuelle kandidater som vi jobber med. Vi tror ikke det dreier seg om en tilfeldig skyting, så med det vi har av informasjon, er det ingen grunn til å tro at det er fare for publikum i området, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet.

Politiet undersøkelser området rundt Grønland T-banestasjon. Foto: HALLDOR ASVALL / NRK

Politiet er interessert i å komme i kontakt med folk som kan ha sett noe eller som kan ha informasjon om hendelsen.

De vil ikke si noe om eventuelle våpenbeslag i saken.

Skutt og drept på Grønland

Det var klokken 04:18 at politiet ble varslet av vitner ved T-banestasjonen på Grønland om at en person var skutt.

– Vedkommende ble først ivaretatt av helsepersonell, men ble etter kort tid erklært død på stedet, opplyser politiet på Twitter.

– Vi var tidlig på stedet og fant en mann som var skutt og med skader som ikke var forenlig med liv, så han ble tidlig erklært død. I ettertid har vi jobbet med mye mannskap ute i området rundt Grønland/Brugata i søk etter beskrevne personer, sier innsatsleder Rune Hundere til NTB.

Pårørende til avdøde er varslet.

Gjengoppgjør

Politiet sier de ser svært alvorlig på drapssaken på Grønland natt til søndag. Også tidligere denne uken ble en person alvorlig skadet da han ble skutt på Furuset i Oslo.

– Begge hendelsene bære preg av oppgjør mellom kriminelle. Politiet i Oslo har forsterket innsatsen mot kriminelle miljøer, forteller politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt.

Han sier de skal ha mer synlig politi ute i gatene i Oslo fremover. Samtidig vil de styrke arbeidet med å etterforske saker knyttet til kriminelle miljøer, og få dem til retten raskere. Det forebyggende arbeidet skal også forsterkes.

– Vi jobber nå med å få en oversikt over hva som kan være bakgrunnen og om det er noen koblinger mellom de ulike hendelsene som har skjedd. Bare i høst har det vært mange forskjellige hendelser, sier Ingebjørg Hansen ved Oslo politidistrikt.