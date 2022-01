Klokka 01.28 i natt fekk politiet melding om at ein mann i 20-åra var knivstukken og rykte raskt ut til Presthaugvegen saman med helsepersonell.

– Det blei utført livreddande førstehjelp, men mannen blei dessverre erklært død litt etter klokka 02, seier politiet sin innsatsleiar, Fritz Arne Lilleskog, til NRK.

Brite pågripen for drap

To personar blei pågripne like i nærleiken av åstaden kort tid etter. Dei er no sikta for drap og medverknad til drap.

– Personen som er sikta for drap, er britisk statsborger i 20-åra. Han som er sikta for medverknad er norsk borgar i 20-åra. Dei har begge forklart seg kort til politiet, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma. Foto: Hanne Høyland / NRK

Politiet har tatt ei rekke avhør av vitnar i løpet av natta og dagen. Dei vil og halde fram med tekniske undersøkningar.

Soma vil ikkje seie noko om motivet for drapet, eller kva relasjon det er mellom dei to pågripne og den drepne mannen.

Dei pårørande er varsla om den tragiske hendinga.

Deira bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, vil førebels ikkje seie noko om det arbeidet ho no skal gjere.

– Det er rett at eg er oppnemnd som bistandsadvokat for dei etterlaten og ventar no på å bli kontakta av politiet sin pårørandekontakt, seier Storhaug.

Mannskap frå politiet i Haugesund og krimteknikarar i arbeid på åstaden laurdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fleire var i nærleiken

– No har vi krimteknikarar på åstaden, men vi ikkje gå ut med noko meir om hendinga enno, seier innsatsleiar Lilleskog.

Han seier at fleire personar var i nærleiken av åstaden då knivstikkinga skjedde og politiet er i gang med avhøyr.

Eit større område nedanfor bustadblokkene på Presthaug er framleis avsperra.

Presthaugvegen er vanlegvis eit roleg område med fleire bustadblokker litt aust for Haugesund sentrum.