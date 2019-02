Mann fikk isklump i hodet i Oslo

Politiet meldte om hendelsen på Twitter like etter klokken 21 lørdag kveld.

– Da vi kom fram til stedet, var vi først litt usikre på om det skyldtes et sykdomstilfelle eller om vedkommende hadde fått en isklump i hodet. Et vitne fortalte imidlertid at mannen hadde fått en isklump i hodet og skulder, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen ble kjørt til legevakt, og skal ha vært ved bevissthet. Det er ikke snakk om alvorlige skader, ifølge politiet.

Området sikres nå av politiet, som bistår brannvesenet på stedet. Politiet utfører vitneavhør utover kvelden.

Isen hadde lørdag smadret frontruten totalt på denne bilen på Ila i Oslo. Foto: Kalle Turkerud / NRK

Over hele Østlandet

Mildere og våtere vær har ført til at snø og is har rast ned over biler og fortau flere steder de siste dagene. Brannvesen og politi over hele Østlandet har lørdag rykket ut på grunn av istapper og snø som raser ned.

Sørøst politidistrikt fikk like før klokka 14 melding om at et isras fra et tak i Torggata i Skien hadde truffet en parkert bil. Bilen hadde fått skader. I Kongeveien i Horten raste et tak sammen, men ingen personer ble skadd.

– Det var et mindre tak over et inngangsparti til boliger som hadde gitt etter for snø og vann, sier brannmester Henrik Osberg i Vestfold interkommunale brannvesen.

Også i Skien, Hønefoss og Drammen rapporterte politiet om utrykninger på grunn av takras.

– Enorm pågang

– Vi har opplevd en enorm pågang fra publikum når det gjelder istapper og snø som detter ned på gaten. De siste dagene har vi fått inn over 30 henvendelser hver dag, sier Skott.

Verken folk eller biler er trygge når disse henger over bygatene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun minner om at gårdeier har ansvar for å sikre bygårdene mot ras og at politiet ønsker at de fjerner is så raskt som mulig.

– Folk må være obs når været er slik det er nå. De må følge med hvor det er skiltet og være ekstra observante når de går på gaten. Det er heller ikke ønskelig at folk går i bilveien, sier hun.

På St. Hanshaugen rykket både brannvesen og politi ut til Bergstien, der flere parkerte biler hadde fått knuste ruter etter at det hadde falt ned istapper fra en bygning. Deler av gaten ble sperret av.

Store isklumper hadde bulket biler på Sankthanshaugen i Oslo. Foto: Kalle Turkerud / NRK

Politiet ber gårdeiere ta ansvar og rydde takene.