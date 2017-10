Mange utforkjøringer etter snøfall

Statens vegvesen melder om dårlige kjøreforhold flere steder i landet, og ber folk huske riktig dekkutrustning og kjøre forsiktig.

De melder spesielt om mye snø i Hedmark, Oppland og nordre del av Akershus.

– Brøytemannskaper er ute. Kjør forsiktig, skriver de i en Twitter-melding ved midnatt.

Mange trafikkuhell

Operasjonsleder Tor Eirik Midthaug sier til NTB klokken 03.00 natt til onsdag at de har måttet berge flere biler som har kjørt av veien.

– Det har vært veldig mange trafikkuhell. Heldigvis er det så langt kun snakk om materielle skader og ingen personskader. Det er på grunn av mye snøfall, og så har noen da dessverre sommerdekk, sier han.

Midthaug påpeker at det har vært såpass mye snøfall de siste timene at også de med vinterdekk sliter. Han tror imidlertid det vil bli bedre utover morgentimene.

– Blant annet fra riksvei 4 mellom Hadeland og Gjøvik så sies det at det vil forandre seg litt nå. Det ser ut til at skal slutte å snø, bløte opp litt og bli bedre forhold. Etter hvert så får man også brøytet og saltet veiene så da blir nok forholdene bedre, fortsetter han.

– Vær fornuftig

Midthaug sier det virker som Hedmark har enda mer snø enn Oppland. I tillegg har flere trær falt over ende som følge av stort snøfall på kort tid.

Han ber folk tenke smart når de skal av gårde onsdag morgen.

– Vi får håpe folk er fornuftige og lar bilen stå om de ennå ikke har byttet til vinterdekk. Så får vi håpe det blir godt brøytet slik at folk kommer seg av gårde.

Mange strømløse

Det tunge snøfallet gjorde at mange også mistet strømmen i går keld og i natt i Hedmark og Oppland. Blant annet har trefall over linjene skapt problemer. Eidsiva har hatt folk ute i natt, men klokka 05.00 var 6500 fortsatt uten strøm. De hardest rammede kommunene var Gjøvik, Lillehammer, Gausdal, Ringsaker og Åmot.

Tidlig onsdag morgen opplyser vegtrafikksentralen at mange veltede trær fortsatt skiaper problemer, spesielt i Snertingdal.

Mange med sommerdekk

Politiet på Romerike kunne tirsdag kveld melde om såpeglatte veier, biler som kom skliende sidelengs på grunn av fem centimeter slush i veibanen, og biler som hadde kjørt av veien.

Ved 23.40-tiden opplyste de at Veitrafikksentralen hadde brøytebiler ute langs E167, hvor det på hele strekningen mellom Maura og Roa sto kjøretøy i veikanten.

Også politiet i Innlandet har meldt om en rekke kjøretøy, mange med sommerdekk, som har havnet utfor veien gjennom kvelden og natten.

Politiet opplyser at sjåførene som kjører på sommerdekk blir anmeldt.

Det er hittil ikke meldt om noen personskader.

Mye snø

Ifølge Yr kan det enkelte steder fra tirsdag til onsdag morgen kan komme over 30 centimeter snø.

På riksvei 52 på Hemsedalsfjellet hadde flere vogntog kjørt seg fast tirsdag kveld, og det er flere kilometer med kø.

– Vi oppfordrer folk til å kjøre andre fjelloverganger, sa Ken Ove Holm, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen i Bergen, til NRK rundt klokken 23.00.

Her kan du sjekke oppdatert status på alle fjellovergangene, og her kan du se oversikt over stengte veier.

Anbefalinger

Tirsdag formiddag var det også snøvær og sterk vind på fjellovergangene mellom øst og vest.

– Det er redusert sikt, mye vind og temperaturer rundt null grader. Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.

Molvær oppfordrer folk som skal kjøre over fjellet til å ha godt med drivstoff, gode vindusviskere, gode dekk – og til å senke farten når vinden kommer i sterke kast.

Bedre onsdag

Trafikkoperatør Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal sier at det vil bli mildere på alle fjellovergangene onsdag.

– Da vil nedbøren komme som regn, og ikke snø.