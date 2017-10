Køyreforholda på fjellovergangane vert dårleg fram til midnatt

Sjå liste over fjellovergangane lengre nede i artikkelen.

– Fram mot midnatt vil vinden auke på og det vil bli meir nedbør. På dei fleste fjellovergangane vil det kome som snø, seier Jan Erikstad, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen i Lærdal.

Også i dag tidleg skapte snø og vind problem på fjellovergangane. Blant anna måtte eit vogntog bergast på rv. 7 ved Tufte, vest for Geilo.

Det er meldt om store nedbørsmengder fleire stader i Sør-Norge og det er sendt ut OBS-varsel fleire stadar. Det er meldt om oransje nivå for flaumfare i delar av Aust-Agder, Telemark og Vestfold, gult nivå i Vest-Agder og gult nivå på jordskredfare i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Betre onsdag

MÅTTE BLI BERGA: Dette vogntoget måtte bli berga på rv. 7 ved Tufte som ligg vest for Geilo. Foto: GUNNAR GRIMSTVEIT / NRK

Trass i at det vert aukande vind og nedbør skal det ikkje bety at fjellovergangane vert stengt.

– Det er berre fv. 55 over Sognefjellet som er stengt. Dei andre skal vi klare å halda opne, så sant ingenting skjer. For vi har hatt utfordringar med nokre vogntog som er for dårleg skodd tidlegare i dag, seier Erikstad.

Han vil anbefale dei som skal køyre aust-vest i nordlege strøk om å nytta Strynefjellet eller Filefjell, medan Haukelifjell er å føretrekke framfor Hardangervidda lengre sør.

– I morgon vert det mildare på alle fjellovergangane. Då vil nedbøren kome som regn og ikkje snø, seier Erikstad.

Fjellovergangar i Sør-Norge:

E134 over Haukelifjell . Det er vekslande snøslaps og snødekke.

. Det er vekslande snøslaps og snødekke. Rv 7 over Hardangervidda. Snø og isdekke og -2 grader klokka 13.30 i ettermiddag.

Snø og isdekke og -2 grader klokka 13.30 i ettermiddag. E16 over Filefjell. Stort sett snødekke og store køyretøy bor bruke kjetting.

Stort sett snødekke og store køyretøy bor bruke kjetting. Rv 52 over Hemsedalsfjellet stort sett snødekke. -2 grader og snøbyer i ettermiddag.

stort sett snødekke. -2 grader og snøbyer i ettermiddag. Fv 60 mellom Hol og Aurland stort sett snødekke.

stort sett snødekke. Rv13 over Vikafjellet, stort sett bart og vått.

stort sett bart og vått. Fv 55 over Sognefjellet er stengt. Ny vurdering vert tatt klokka 08.00 onsdag.

Fv 53 Tyin-Årdal er det bart nokre plassar, men også strekningar med snø- og isdekke.

er det bart nokre plassar, men også strekningar med snø- og isdekke. E6 over Dovrefjell. Stort sett snø og isdekke.

Stort sett snø og isdekke. Rv 15 over Strynefjellet har vekslande bart og vått, snø- og isdekke. Fare for glatte parti.

Her kan du sjekke oppdatert status på alle fjellovergangane på Statens vegvesen sine sider (ekstern lenke).