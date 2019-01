Mange branner natt til 1. nyttårsdag

Politiet i Haugesund fikk melding om bran i en enebolig rundt kl. 4 natt til 1. nyttårsdag og en time senere var huset overtent. Det var lenge uvisst om det var folk i huset. Brannen skal nå være slukket.

En person som var i nærheten ble sendt til sykehus med ambulanse. Det er uklart om denne personen har noen tilknytning til brannen, ifølge politiet Sørvest.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon i saken senere i dag, forteller politiadvokat Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt til NTB tirsdag morgen.

Vind i området skapte en del utfordringer, og folk i nabohusene ble evakuert.

Brannstifter på Sira

Politiet i Agder fikk i natt melding om at et ubebodd og forfallent hus på Sira i Flekkefjord er blitt antent. Huset er nedbrent. Politiet har kontroll på antatt brannstifteren, en mann i 20-årene. Brannvesenet driver etterslukning.

Det blåste så kraftig at nok et hus 200 meter unna begynte å brenne. Det andre huset skal være en fritidsbolig uten faste beboere. Brannen ble slukket i 06.20-tiden. Hus i nærheten blir sjekket tilfelle glør har spredd seg med vinden.

Kontroll på brann i Rjukan

Politiet på Rjukan fikk melding om en brann i et bolighus klokken 2.30 natt til 1. nyttårsdag. Ved 6-tiden ble det meldt om at brannen var under kontroll.

Totalt 13 personer i nabohusene ble evakuert i forbindelse med brannen, da det var fare for spredning på grunn av kraftig vind i området. Sivilforsvaret bistod med å legge inn slanger fra elven for og pumpe vann til brannstedet.

– Det er ikke meldt om skadde eller savnede. Eieren av huset har opplyst at det ikke bor noen i huset, sier Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det skal være bygningen der utestedet «Rallarhuset» som har brent.

Ringerike

Brannvesenet på Ringerike fikk melding om mistenkelig lukt i en leilighet og litt senere måtte de ut for å slukke brann i en bod et annet sted i Hønefoss. Begge tilfellene har blitt varslet av meldere som slik har hindret potensielt større hendelser, skriver Ringerike brann på sin Twitter-konto.

Slukket brann med vannslange

Beboerne av en enebolig på Skjervøy klarte ved hjelp av en vannslange å slukke et branntilløp i huset selv natt til 1. januar. Brannen skal ha startet i en yttervegg i forbindelse med fyrverkeri.