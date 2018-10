Maiken om «Edderkoppen»-siktelse: – Det har vært en lang kamp

Et halvt år etter at NRK avslørte at en nordmann systematisk i løpet av en årrekke har manipulert og trakassert en rekke norske kvinner på nettet, har politiet siktet ham for hensynsløs atferd og identitetskrenkelse.

– Jeg skal ut å feire

– Det føles utrolig bra. I kveld skal jeg ut å feire. Jeg har vunnet, vi har vunnet, sier Maiken Skoie Brustad (25) til NRK.

Hun forteller at politiet ringte henne for to dager siden og fortalte at mannen som gjorde livet hennes til et mareritt nå er siktet.

– Det har vært en lang kamp, men det er verdt det nå. Jeg føler jeg har kjempet mye for denne saken og det betyr mye ikke bare for meg, men for andre også at man faktisk blir tatt for slik kriminalitet, sier Brustad.

Brustad ble kontaktet av mannen etter at hun fikk nakenbilder spredt på nett. I flere uker lurte han henne til å tro at han jobbet for rådgivningstjenesten Slettmeg.no og skulle hjelpe henne å fjerne bildene. Det skulle vise seg at mannen hadde helt andre intensjoner.

Siktet etter NRK-avsløring

I april avslørte NRK hvordan mannen i en årrekke lurte, manipulerte og trakasserte norske kvinner på nett, under en rekke skjulte identiteter.

I mangel på en identitet valgte NRK derfor å kalle den da ukjente nettrakassereren for «Edderkoppen».

Til tross for at flere politidistrikt over en lengre periode mottok tips og anmeldelser om mannens metoder, ble sakene henlagt og mannen forble ukjent.

Etter omfattende arbeid og tips fra publikum klarte NRK til slutt å spore opp mannens identitet.

NRK møtte mannen og konfronterte han. I et anonymt intervju forklarte han hva som var motivasjonen bak trakasseringen og manipulasjonen av kvinnene.

Mannen misbrukte en rekke firmaer, blant annet Finn.no, Nav, HBO Nordic og Slettmeg.no.

Slettmeg.no: – Veldig bra

– Det er veldig bra å se at politiet tar de som driver med slik kriminalitet. Det skaper presidens, sier Peggy Heie, administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), som driver Slettmeg.no.



NorSIS anmeldte misbruket av deres merkevare Slettmeg.no etter NRKs saker.



– Det er viktig at politiet fremstår som kompetent og prioriterer den type saker. Det er viktig for at befolkningen skal ha tillit til politiet, legger Heie til.



Hun er fornøyd med at saken har blitt prioritert, men er kritisk til at det tok så lang tid:

– Det er synd at det kreves så stort påtrykk for at det blir tatt tak i saken. Det har vært anmeldt flere ganger tidligere uten at det har blitt noe, og det bør ikke være et så stort medietrykk for at noe skal skje, mener Heie.