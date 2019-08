«Edderkoppen» dømt til fengsel

Mannen utga seg blant annet for å være digitaletterforsker, som jobbet med å fjerne uønsket innhold fra nett, da han i 2016 kontaktet tre kvinner med falskt navn.

Kvinnene hadde én ting til felles: De hadde nylig fått intime bilder av seg selv spredt på nett.

Retten har kommet frem til at mannen med vitende og vilje kontaktet de tre kvinnene og tilbød seg for å hjelpe dem med å få fjernet bildene, uten at han egentlig hadde planer om å hjelpe dem.

– Betyr veldig mye

En av kvinnene som ble lurt av mannen var Maiken Skoie Brustad (26). Hun har tidligere stått frem med sin historie på NRK.

Da Brustad oppdaget at intime bilder av henne hadde havnet på avveie, kontaktet hun rådgivningstjenesten Slettmeg.no på e-post for å få hjelp. Bare timer senere fikk hun mail fra mannen, senere kjent som «Edderkoppen».

Mannen utga seg for å jobbe for en fiktiv del av Slettmeg.no, og sa han skulle hjelpe med å slette bildene. Brustad var desperat etter hjelp og fikk umiddelbart tillitt til mannen. Hun har forklart at hun ble manipulert til å tro at hun fikk hjelp.

– Jeg synes det er bra han får fengselsstraff. Han har fått straffen han fortjener og jeg har kommet seirende ut at dette etter så lang tid, sier Maiken Skoie Brustad til NRK etter å ha fått høre dommen.

– Hva betyr dommen for deg?



– Den betyr veldig mye, sier Brustad.

BLE LURT: Maiken Skoie Brustad (26) sier hun ble lurt trill rundt av mannen som sa han ville hjelpe henne med å fjerne intime bilder som hadde havnet på nettet. Foto: Patrick da Silva Saether (arkivfoto)

26-åringen håper dommen kan få betydning for andre liknende saker i fremtiden.

– Jeg håper saken kan bli brukt igjen, i slike saker som med meg. Det skjer hele tiden at folk blir trakassert og lurt. Dette er et bevis på at folk kan bli satt i fengsel for å holde på sånn på nettet, sier Brustad.

Lot som bilder skulle sendes til arbeidsgiver

Mannen utga seg senere også for å jobbe for et trykkeri som hadde fått bestilling på plakater med intime bilder av Brustad og oppga at disse skulle sendes til adressen til hennes arbeidsgiver.

«Tiltalte har forklart at han lurte fornærmede til å tro at han kunne hjelpe henne. Han har forklart at han gjorde dette dels for «spenningens skyld» og dels fordi kontakt med personer som hadde fått spredd intime bilder ga status i nettfora hvor slike bilder ble delt», står det blant annet i dommen.

Mannen dømmes til 90 dager fengsel, hvorav 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Dommen var enstemmig.

Saken gjenopptatt etter NRK-avsløring

Tirsdag i forrige uke møtte mannen i en tingrett i Hordaland, tiltalt for å ha kontaktet tre kvinner under falsk navn i 2016.

NRK avslørte i fjor hvordan mannen i en årrekke hadde kontaktet en rekke kvinner med falske identiteter på nett, uten at noen kjente til hvem han egentlig var.

Som et resultat av dette ble mannen siktet av politiet, og ga en uforbeholden tilståelse. Dette er blant momentene retten trekker frem som formildende. Mannen er tidligere straffedømt for blant annet hensynsløs adferd, noe som også ble tillagt noe vekt i straffutmålingen.

Retten mener mannen ikke bør pålegges sakskostnader fordi han ga en utforbeholden tilståelse, og saken kunne gått som en tilståelsessak. Påtalemyndigheten valgte etter en vurdering at saken skulle gå for retten som vanlig straffesak.

Forbrytelsene ligger tre år tilbake i tid, og retten mener derfor også straffen må bli lavere. Forbrytelsene ble anmeldt til politiet høsten 2016, men ble henlagt med en gang. Etterforskningen ble tatt opp igjen i 2018 etter NRKs avsløringer.

I tillegg til fengselsstraffen blir en Apple Iphone X, tre minnekort, én Acer Swift 5 laptop og én Asus Zenpad tilhørende mannen inndratt.

Anker ikke dommen

Mannens forsvarer Håkon Velde Nordstrøm opplyser til NRK mandag kveld at dommen ikke vil bli anket.



– Min klient opplyser at han ikke kommer til å anke dommen, skriver Nordstrøm i en SMS.

I retten forklarte mannen at kontakten med kvinnene ga han en følelse av spenning han ikke helt kan forklare. Han sa også at han ble veldig påvirket av nettforumene han var på, og at han ble en del av et «miljø som var større enn seg selv».

Mannen forklarte også at det var vanskelig for ham i dag å tenke på hva han hadde gjort mot kvinnene.

ANKER IKKE: Håkon Velde Nordstrøm opplyser til NRK at hans klient ikke kommer til å anke dommen. Foto: Trude Furuly

I mai 2018 stilte mannen opp i et anonymt intervju med NRK der han ble konfrontert med hva han hadde gjort på nett over flere år. NRK har avlsørt at mannen har misbrukt flere store navn og aktører, som blant annet Justin Bieber, HBO Nordic, Unicef, Finn.no og NAV. Mannen var ikke tiltalt for noe av dette i retten.

– Jeg ble revet med av behovet for å føle at jeg hadde makt. Følelsen varte jo ikke, så da fortsatte jeg bare, sa mannen til NRK i intervjuet fra 2018.

NRK har vært i kontakt med aktor i saken, Anne Marie Skeie, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.