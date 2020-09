Mæland: – Det finnes ingen grønne soner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Til de av dere som tenker å dra over grensen for å handle. Det er altså sånn at vi fortsatt anbefaler å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Det gjelder også reiser over grensen for å handle, sier justisminister Monica Mæland.

Hun innledet fredagens pressekonferanse med en oppfordring til dem som vil krysse svenskegrensen når reiserådene for enkelte regioner i Sverige endres natt til lørdag.

– Det finnes ingen grønne soner, de er rød og de er gule, og det er fremdeles smitterisiko i Sverige. Det betyr at skal man reise så må man tenke nøye over hvilken risiko man tar, sier hun.

Samtidig har justisministeren en oppfordring til de som vurderer å dra på eller arrangere fester og sammenkomster i helgen:

– Da må vi bruke sunn fornuft. Det går an å samles, det går an å ha det moro, uten å sette seg selv og andre i fare, sier hun.

Fortsatt munnbindanbefaling i Oslo

Fredag er 12 mennesker innlagt med koronaviruset, viser NRKs oversikt. 86 nordmenn ble smittet det siste døgnet, ifølge NTB.

Mæland har tre råd til de som skal arrangere sammenkomst i helgen:

– Man skal holde en meter avstand, man skal ikke samle mer enn 20 stykker og man skal holde god håndhygiene, det er de beste rådene enten man er på fest eller ikke, sier hun til NRK.

På pressekonferansen kommer det frem at munnbindanbefalingen i Oslo utvides en uke. Beslutningen er tatt etter at FHI har studert bruken av munnbind, forteller fagdirektør Frode Forland i FHI.

– Vår konklusjon basert på denne studien og annen kunnskap vi har er at vi ikke ser noen grunn til å endre de anbefalingene som vi har gitt, og vi har anbefalt departementet å videreføre munnbindbruken i Oslo på grunn av smittesituasjonen i Oslo en uke til, sier Forland.

Regjeringen dekker smittesporingskostnader

Fredag ble det dessuten kjent at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

Regjeringen vurderer nå særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd.

Helseminister Bent Høie roser kommunene som har har opplevd smitteoppblomstring den siste tiden.

– Kommunene skal ikke stå alene med dette ansvaret, sier Høie.

Samtidig står influensasesongen rundt hjørnet. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog sier at alle med luftveissymptomer bør holde seg hjemme.

– Hvis du får luftveissymptomer, blir testet og testen viser at du ikke har covid-19 men bare er forkjøla, skal du likevel holde deg hjemme til du blir frisk, sier Guldvog.

Det er for å ikke belaste helsevesenet, sier han.

Økt smitte i seks fylker

Ved midnatt natt til fredag var det registrert 11.120 koronasmittede i Norge.

Tidligere denne uka ble det kjent at det har vært en økning i meldte smittetilfeller i Innlandet, Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Viken.

I fylkene Vestland, Rogaland, Trøndelag og Nordland ble det meldt om færre tilfeller enn uka før, mens antall tilfeller var uendret i Troms og Finnmark.

Torsdag ble det varslet nye reiseråd for nordmenn. I Danmark ble Sjælland tatt til gult nivå. Det samme gjelder de svenske regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten.

OVERSIKT: Her er landene som er gule, og landene som er røde, etter at reiserådene ble oppdatert torsdag. Grafikk: Helge Carlsen / NRK

Samtidig ble Italia og Slovenia farget røde. Reiserådene trer i kraft natt til lørdag 5. september.

Skal vurdere skjenkestopp

På onsdagens pressekonferanse meldte Høie at regjeringen ville vurdere skjenkestoppen frem til midten av september.

Høie mener at skjenkestoppen har ført til mindre smitte. Samtidig var han klar på at tiltaket ikke var en konsekvens av misnøye med serveringsbransjen, men fordi gjestene ikke klarte å overholde smittevernreglene.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen sa onsdag til NRK at det er «komplett uforståelig» at helseministeren skal videreføre skjenkestoppen.

– I flere uker har vi sett konsekvensene av dette, ved at private sammenkomster er blitt til smittefester. Det er akkurat dette Virke og bransjen selv advarte mot da skjenkestoppen ble innført, sa Kristensen.