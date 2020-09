Stor smitteøkning i Danmark – Italia og Slovenia farges rødt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Danmark blir, som Sverige, vurdert på regionnivå når Regjeringen utsteder reiseråd.

NRKs beregninger viser at landet som helhet ville vært kandidat til å bli rødmerket, siden danskene har et smittetall på 21,2 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

For øyeblikket er det kun Nordjylland, Syddanmark og Grønland som er gule og som dermed ikke utløser karanteneplikt ved retur til Norge. Torsdag ble også Sjælland gult, etter at regjeringen oppdaterte reiserådene.

Også de svenske regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten blir gule.

De nye reiserådene gjelder fra midnatt natt til lørdag.

– Plutselig forandring

Samtidig opplever danskene nå det høyeste smittetallet siden 22. april.

Bare det siste døgnet er det registrert 179 nye koronasmittede i landet, viser tall fra Statens Serum Institut i København.

Professor Henrik Nielsen ved Aalborg Universitet sier at smittetallet har gjort et hopp sammenlignet med de siste dagene.

– Det er et tall som er tydelig høyere enn hva vi har sett daglig de siste to ukene. Det er en ganske plutselig forandring, sier Nielsen til NTB.

31 av de nye smittetilfellene stammer fra Odense kommune, hvor det har vært et utbrudd på en lærerskole.

Torsdag økte også antallet innlagte med covid-19 på danske sykehus fra 15 til 17. Samtidig falt antall innlagte på intensivavdeling fra fire til tre.

Flere land blir røde

EU-landene som fortsatt er gulfarget etter norske myndigheters vurdering er:

Gule land per 3. september Land Smittetall Finland 6,6 Estland 14,7 Ungarn 13,3 Latvia 4,3 Litauen 16,7 San Marino 38,3 Slovakia 19,5 Kypros 10,9

I tillegg er deler av Sverige og Danmark unntatt karanteneplikt.

Torsdag ble Italia og Slovenia farget røde. Kypros og en rekke svenske regioner blir på ny gule.

Ifølge NRKs beregninger ligger også Slovakia an til å bli rødt. De har for øyeblikket et smittetall på 19,5.

Latvia (4,3) og Finland (6,6) er for øyeblikket EU-landene med lavest smittetall. Til sammenligning har Norge for øyeblikket et nasjonalt smittetall på 14.

REISERÅD: Slik blir smittekartet for Europa fra midnatt, natt til lørdag. Grafikk: Helge Carlsen / NRK

OPPDATERT KL. 18: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at antall innlagte på danske sykehus økte fra 2 til 17 siste døgn. Det riktige skal være at antallet økte med 2. Altså fra 15 til 17 innlagte.