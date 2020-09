FHI: I disse seks fylkene øker smittetallene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flest tilfeller ble meldt fra Oslo og Viken.

Fylkene Vestland, Rogaland, Trøndelag og Nordland meldte om færre tilfeller enn uka før, mens antall tilfeller var uendret for Troms og Finnmark.

374 nye personer ble meldt smittet med koronavirus siste uke, ifølge FHI.

728.124 personer i Norge har blitt testet for koronaviruset. Det er om lag 13,6 prosent av Norges befolkning. Flertallet av dem som testes har ikke koronaviruset, ifølge avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Skal vurdere skjenkestopp

– Vi har vært gjennom et tøft halvår og noen tøffe diskusjoner. Den siste uken har vi diskutert skjenkestopp. Det er fordeler og ulemper med alle tiltakene vi kommer. Gjennom sommeren meldte flere kommuner at det var problemer å holde smittetiltakene i serveringsbransjen, sier helseminister Bent Høie.

– Slik vil det være enten festen skjer ute på byen eller hjemme, legger han til. Han mener at skjenkestoppen har ført til mindre smitte.

Helseministeren sier regjeringen vil komme med en konkusjon om sjenkestopp innen midten av september.

Han understreker også at skjenkestoppen ikke kom som en følge av misnøye med at serveringsbransjen ikke fulgte smittreglene, men fordi gjestene ikke klarte å overholde dem.

«KOMPLETT UFORSTÅELIG»: Ivar Horneland Kristensen i Virke sier det er bedre at folk tar festen hos seriøse aktører enn at de møtes på private sammenkomster. Foto: Virke

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier det er «komplett uforståelig» at helseministeren skal videreføre sjenkestoppen.

– I flere uker har vi sett konsekvensene av dette, ved at private sammenkomster er blitt til smittefester. Det er akkurat dette Virke og bransjen selv advarte mot da skjenkestoppen ble innført. Det er bedre at folk tar festen hos seriøse aktører i serveringsbransjen enn i private rom der ingen passer på at smittevernreglene overholdes, sier Kristensen i en e-post til NRK.

Flere lokale smitteutbrudd

Det har vært flere nye smitteutbrudd i Norge den siste tiden. I Bergen har totalt 94 studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) testet positivt.

Smitteutbruddet kan stamme fra en fest som klubb- og kulturutvalget ved NHH arrangerte i skolens kjeller mandag i forrige uke.

I Fredrikstad var det tirsdag registrert 10 nye smittede. 65 mennesker er satt i karantene i kommunen. En av de smittede er elev på Hauge barneskole, mens en annen går i Haugeløkka barnehage.

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling eller covid-19-assosierte dødsfall, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

En forklaring på dette kan være at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer, sier hun.

I dag er 13 mennesker innlagt med koronasmitte på norske sykehus, viser NRKs oversikt.

FHI åpner for gule regioner i Sverige

Tirsdag anbefalte FHI at innreisekarantene fjernes for flere regioner i Sverige, og Sjælland i Danmark. De svenske regionene det gjaldt er Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten.

Samtidig anbefalte Folkehelseinstituttet å innføre innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia.

På pressekonferansen sier Høie at regjeringen skal vurdere anbefalingene til FHI i løpet av uka.

– Men det er jo, vanligvis så følger jo vi de anbefalingene, og da blir det et regelverk som trer i kraft natt til lørdag, sier Høie.

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene Ekspandér faktaboks For at innreisekarantenen til et land kan fjernes, må det tilfredsstille Folkehelseinstituttets kriterier. Det må være færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker.

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

Mandag ble det registrert 139 nye smittetilfeller i Norge. Det er det høyeste antall nye bekreftede smittetilfeller på et døgn siden 7. april.

Astra Zeneca i siste testfase

Tirsdag meldte legemiddelselskapet Astra Zeneca at vaksinen EU har bestilt nå er i siste fase av de kliniske testene i USA, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Norge har gjennom Sverige sikret tilgang til vaksinen gjennom EUs vaksineavtale. Mandag varslet svenske myndigheter om at EU snart kan ha fire nye vaksineavtaler klare.

Det er med legemiddelselskapene Sanofi og GSK, Curevac, Moderna og Johnson & Johnson, ifølge Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström.