– Det er fortsatt høye smittetall og usikkerhet knyttet til påsken, men det virker som om de tiltakene vi har iverksatt har positiv virkning, og at tallene flater ut og muligens går ned. Det er veldig positivt, sier Johansen til NRK.

Søndag våknet Oslo opp til det laveste tallet på smittede på lang tid. Oslo kommune rapporterer om 128 positive koronatester det siste døgnet.

Samtlige bydeler er nå under 1000 smitta per 100.000 innbygger de siste 14 dagene. Fremdeles er det bydelene i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo som har det høyeste smittetrykket.

Smitten er størst i aldersgruppen 20–29 år.

Byrådslederen sier det fortsatt er knyttet usikkerhet til smittetallene, og at det er mange sykehusinnleggelser.

– Derfor kommer vi til å ønske å opprettholde de inngripende tiltakene vi har i noe tid til, selv om vi kommer til å lette opp når det er riktig å gjøre det, sier han.

– Hva skal til for at dere letter opp?

– Vi må se at det går ned, vi må se an påsken. De tiltakene vi har nå gjelder til torsdag, så vi skal holde en pressekonferanse onsdag. Der vil vi komme med mer detaljert informasjon om hvilke tiltak vi eventuelt vil lette på hvis situasjonen tillater det, sier Johansen.

FORTSATT RØDT: Smittesituasjonen per 10. april for Oslo. Foto: Oslo kommune

Strengeste til nå

Det er snart én måned siden Oslo innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene så langt i pandemien.

Kommunen innførte hjemmeskole for enkelte klassetrinn i de mest belasta bydelene, og det ble blant annet innført forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

26. mars varslet byråd Raymond Johansen at tiltakene ble forlenget fram til 15. april, og strammet samme dag inn reglene for stormarked som selger andre varer i tillegg til dagligvarer.

Oslo har siden 9. november i fjor hatt svært strenge regler, og i praksis sosial nedstenging.

– Er det nødvendig med så inngripende tiltak fortsatt, Raymond Johansen?

– Noen av de mest inngripende tiltakene rettet mot barn og unge, og det med bare to på besøk er jo noe av det første vi vil lette på når vi ser an utviklingen i løpet av neste uke. Det er det ingen tvil om, sier han og fortsetter:

– Jeg er helt sikker på at Oslos befolkning, som nå har vært flinke og levd med inngripende tiltak siden november, ikke vil ønske å lette opp for at vi skal måtte stramme inn igjen.

Nabokommuner åpner opp

En rekke andre steder i landet opplevde svært høye smittetall på samme tid som Oslo innførte dagens tiltaksnivå, og det ble innført regionale tiltak i Viken, Nordland, deler av Rogaland og Vestland.

Denne helga har regjeringen varslet at de fra mandag myker opp tiltakene i et flertall av kommunene i Viken og Haugesund-området.

Også i Vestfold og Telemark, Nordland og Vestland trappes tiltaksnivået ned til uken.

Blant Oslos nabokommuner går Nittedal, Ringerike og Nesodden ned til tiltaksnivå B, mens Lillestrøm, Lørenskog, Enebakk, Bærum og Nordre Follo viderefører tiltaksnivå A.

Nivå B betyr blant annet at kjøpesentre og varehus kan åpne, serveringssteder kan selge mat og det mykes opp for organiserte fritidsaktiviteter for barn og voksne.