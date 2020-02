Lokførere advarer skiløpere mot å gå i togsporet: – Livsfarlig

Tvillingene og lokførerne Halldis og Gudrun Folkedal (35), også kjent som «Lokførartvillingane», la søndag kveld ut en video av en skiløper på vei ut av togsporet.

«Berre kjapt innom for å minna om at togspor ikkje er det same som skispor. Dersom de lovar at de ikkje skal gå på ski i togspora våre, så lovar me at me ikkje skal køyra tog i skispora dykkar. Avtale?,» skriver de på Twitter søndag kveld.

Turister vil ta bilder liggende i skinnene

– Toget stod i ro, men det er små marginer før det kan bli en dramatisk situasjon. Det er et problem at folk krysser og går på ski i sporet, særlig på Flåmsbana, forteller Halldis Folkedal til NRK.

35-åringen forteller om flere kollegaer som nesten har kjørt på skigåere på Bergensbanen. Selv har hun opplevd turister som har lagt seg over skinnene for å filme at de ligger i sporet.

– I fjor sommer var det flere tilfeller av turister som la seg ned i sporet for å bli tatt bilder og filmer av med Flåmsbana kjørende bakfra i 30–40 kilometer i timen. Det er et generelt problem at folk ikke tenker over at det er livsfarlig, sier Folkedal.

ADVARER: Lokførertvillingene, Halldis og Gudrun forteller at de har opplevd skiløpere i togsporet flere ganger på jobb.

For ett år siden startet hun og tvillingsøsteren opp en felles Twitter-konto under navnet «Lokførartvillingane». På kontoen deler de bilder fra lokførerlivet og oppfordringer til passasjerer.

– Vi må jo agere veldig fort når noe sånt skjer, og jeg har opplevd at folk har kastet seg ut fra sporet når jeg har kommet, sier Folkedal.

Ekstra farlig om vinteren

Tvillingene som har jobbet som lokførere i syv og ett år, kjører både Flåmsbana, Bergensbanen og Vossebanen.

– Det er jo i skiområdene så om vinteren er vi ekstra påpasselig når vi kjører over fjellet. Det er ofte skispor som krysser jernbanesporet, og jeg har lagt merke til at krysningene skjer på andre plasser enn vanlig, ofte steder det ikke er så lurt å krysse sporene.

– Er du redd når du er på jobb om vinteren?

– Vi tuter mye for å si ifra at vi kommer, men jeg er ikke redd, jeg er obs på det, sier Folkedal.

Hun tror mange tenker at «de bare skal krysse sporet», uten å tenke over at tog kan komme i voldsom fart.

Bane Nor: – Det er å gamble med livet

– Mange tror det er trygt å krysse jernbanelinjen så lenge man sjekker at kysten er klar, men det er å gamble med livet. Vi oppfordrer alle til å ikke krysse toglinjene utenom sikre overganger, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Thea Rønneberg.

Selv på sikre overganger gjelder det å stoppe, se og lytte etter tog, forteller hun.

– Tog kan komme når som helst, også utenom rutene. Vi setter sikkerhet svært høyt, og det er viktig at skiløpere respekterer at jernbaneskinnene er der toget trafikkerer.

Kommunikasjonssjefen i Vy, Gina Scholz, mener det er viktig å huske at skinnene blir brukt av mange ulike tog.

– Det er mange som ikke tenker på at det er andre tog enn passasjertogene våre som bruker skinnene. Det er stillegående tog som kjører fort, både godstog og arbeidstog. Det er viktig for alle som kjører togene at folk oppfører seg.

Scholz presiserer at det heldigvis ikke er et utpreget problem at folk ferdes i skinnene.