Tenåringer hoppet ned i T-banespor i Oslo – politiet advarer mot livsfarlig trend

Det var like etter klokken 17.00 lørdag at politiet fikk inn en melding om at fem unge jenter hadde hoppet ned i sporet på stasjonen.

De klarte så å komme seg opp igjen for egen maskin og gikk på en bane.

To stopp senere klarte politiet å ta dem igjen, og da forklarte tenåringene at det hele skyldtes en trend på sosiale medier.

– Jeg kjenner ikke til det, men de opplyste at dette er en trend på appen TikTok, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NRK.

Jentene, som var i alderen 15 til 16 år, hadde hoppet ned i skinnene, filmet seansen, og kommet seg opp igjen. De kan nå vente seg en anmeldelse fra Sporveien.

Operasjonslederen sier de ser alvorlig på hendelsen og uttrykker bekymring dersom trenden er utbredt.

– Hvis dette er en trend så er den livsfarlig. Det er strømkabler og skinner i sporene og å oppholde seg der er særdeles farlig, sier Solberg.

TikTok er en app som blir stadig mer blant de unge. Appen er et sosialt nettverk der man deler korte videoer med sang-miming, humor eller dansing.