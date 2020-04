LO-topp krever Tangens avgang

– Den som skal styre landets pengebinge, må ha tillit hos det norske folk. Det har ikke Nicolai Tangen, sier Eggum til VG.

Han mener at finansmannens «drømmeseminar», hvor en rekke samfunnstopper deltok, underbygger at Tangen ikke er den rette mannen til å forvalte fremtidige generasjoners velferd og pensjon.

I en epost til avisa avviser den påtroppende oljefondssjefen at han mangler tillit. Han skriver at han ikke er enig med Eggum i at han er feil mann til jobben, og at han ikke kjenner seg igjen i påstander om at arrangementet var en «smøretur».

Flere avsløringer om luksusseminar

OMSTRIDT SEMINAR: Finansmannen Nicolai Tangen arrangerte et privat luksusseminar for næringslivstopper fra inn- og utland få måneder før han fikk jobben som ny sjef for Oljefondet. Foto: Tony Colli / NBIM

Bråket rundt Tangen startet for alvor da VG avlsørte at finansmannen hadde fløyet inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet privat konferanse i Philadelphia i USA få måneder før det ble kjent at han fikk jobben som ny sjef i Oljefondet.

Blant gjestene var blant andre daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og den sittende sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

I ettertid har Dagens Næringsliv avslørt at Tangen sendte en epost til Slyngstad etter konferansen. Der står det blant annet:

«(…) Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Ndim er vanskelige å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?»

I et intervju med NRK Dagsrevyen søndag, sa Tangen følgende om Slyngstads deltakelse og prosessen før han selv fikk jobben som sjef for Oljefondet:

– Invitasjonene til arrangementet gikk ut i mai 2018, 18 måneder før seminaret ble avholdt, og det er riktig at Slyngstad gikk av før seminaret, men jeg må si at jeg ikke hadde noen planer i det hele tatt om at jeg skulle sitte i den stolen nå, da jeg var på det seminaret.

– Hva sier du til de som nå sier at det smaker av kameraderi og smøring?

– Det er jo helt feil, det var ingen i ansettelseskomiteen som var på den turen, og Yngve Slyngstad har heller ikke vært involvert i ansettelsen av meg, sa Tangen.

Han innrømmer imidlertid at han hadde en samtale med Slyngstad om viktigheten av Oljefondet, og hvor viktig det var at fondet skulle få en god ledelse, men Slyngstad skal ikke ha oppfordret Tangen til å søke.

– Vi snakket ikke om meg som en potensiell kandidat, sa Tangen.

Må redegjøre for ansettelsen

REDEGJØR: Sentralbanksjef Øystein Olsen må forklare prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet. Foto: Hallvard Norum / NRK

Bråket rundt ansettelsen og luksusseminaret til Tangen har gjort at representantskapet i Norges Bank har innkalt sentralbanksjef Øystein Olsen for å redegjøre om valget av Tangen som ny sjef i Oljefondet.

– De tilbakemeldinger jeg har fått, fra medlemmer både i Den faste komité og representantskapet, heller vel til at det blir et ekstraordinært møte. Dette er ikke noen normal situasjon, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til NRK.

Etter redegjørelsen skal representantskapet beslutte om det skal nedsettes gransking om saken. Den vil dreie seg om hvorvidt hovedstyret i Norges Bank gjorde en god nok jobb da de ansatte Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det vil også se på om avtroppende sjef Yngve Slyngstad opptrådte innenfor regelverket da han deltok på det påkostede seminaret i USA.

Daværende næringsminister og nåværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har i flere omganger tatt selvkritikk for egne vurderinger rundt deltakelsen på luksusseminaret.