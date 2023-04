25.000 arbeidstakere gikk ut i streik mandag, etter brudd mellom NHO, LO og YS. Fredag var det varslet en opptrapping med ytterligere 17.000 arbeidstakere.

Torsdag ettermiddag varslet LO og NHO at streiken var over.

Kort tid etter varslet YS at de ikke har kommet til enighet med NHO og fortsetter streiken.

– Streiken avsluttes umiddelbart, og folk kan gå tilbake til jobb så snart det lar seg gjøre, opplyste LO og NHO i en pressemelding.

Lønnsvekst på 5,2 prosent

Før pressekonferansen opplyste kilder til NRK at den nye avtalen blant annet bestod av følgende:

Fortsatt en lønnsvekst på totalt 5,2 prosent

Sammenliknet med forrige skisse skal lønnsveksten være mindre avhengig av lokale tillegg

Lavlønnstillegget heves til tre kroner

Dette ble bekreftet under pressekonferansen. Da ble også disse tallene presentert:

Et generelt tillegg på 7,50 kroner

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner

– Dette viser nytten av å streike

Partene holdt en pressekonferanse klokka 17.

Der berømmet riksmekleren NHO og LO for deres samarbeidsvilje.

– For oss er dette et historisk godt resultat. Det har aldri skjedd i nyere tid at vi har klart å oppnå et høyere kronetillegg enn det vi har gjort nå, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik under pressekonferansen.

Hun skrøt av medlemmene og av det hun beskrev som en «veldig streikevilje».

– Det er nettopp dette fagbevegelsen handler om. Det er samhold og det er solidaritet. Dette viser nytten av å streike og nytten av å stå sammen, sa hun.

Følsvik takket også for godt samarbeid med NHO.

– Jeg er også veldig glad for at vi har fått en løsning. Vi har sagt fra start at vi opplevde denne streiken som unødvendig – det gjør vi fremdeles, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

NHO har strekt seg mye lenger enn de hadde planer om å gjøre, la Almlid til.

YS fortsetter streiken

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass.

Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Riksmekleren skal ha et møte med YS og NHO i kveld.

Rema 1000 og Postnord er blant bedriftene som rammes når YS streiker.

På spørsmål om NHO er villig til å strekke seg enda lenger for YS, sa Almlid at YS nå må få tid til å se på tallene.

– De må få tid til å se på dette. Det har vi respekt for. Så får vi se hvor vi er om noen timer.

Det blir reallønnsvekst

Reallønnsvekst var kravet til LO da de gikk inn i lønnsforhandlingene.

Med en ventet prisvekst på 4,9 prosent i 2023, får medlemmene mer å rutte med en lønnsvekst på 5,2 prosent.

Den varslede nedstengingen av flere smelteverk skal være noe av bakgrunnen for at partene nå har kommet til enighet.

Bedrifter i Kristiansand, Bremanger og Lillesand, blant flere, hadde måtte begynt nedstengingen av sine smelteovner om streiken hadde blitt trappet opp fredag.

Det kunne ha ført til ett års utsatt produksjon, skriver E24.

Brudd og storstreik

Bruddet i forhandlingene skjedde søndag. Da sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik nei til Riksmeklerens skisse for løsning, som NHO skal ha godtatt.

LO mente da at forslaget som kom da ikke hadde ført til faktisk reallønnsvekst og kjøpt kjøpekraft.

– Gapet mellom tallet som stod på papiret, og det medlemmene våre faktisk ville fått, er det jeg kaller «lekepenger», uttalte Følsvik etter bruddet.

Hun mener forhandlingene aldri nådde et nivå som ville gitt arbeidstakerne økt kjøpekraft.

NHO ga uttrykk for at de var overrasket da LO avviste tilbudet.

Streiken har rammet bredt i samfunnet, med færre fergeavganger, nedgang i produksjon og begrensninger i varehandel.

Nedgang i ølproduksjon har særlig satt sitt preg på befolkningen, som flere steder stod i kø tidligere denne uken for å sikre seg.

Forkastet den første skissen

NRK har fått bekreftet at skissen fra riksmekleren – som LO forkastet – baserte seg på flere elementer for å nå en total på 5,2 prosent:

Sentralt tillegg til alle: 1,9 prosent

Lønnstillegg som følger med fra i fjor: 1,4 prosent

Såkalt glidning – lønnstillegg som gis lokalt: 1,9 prosent

Det er størrelsen på de lokale tilleggene striden stod om i dagene som fulgte.

