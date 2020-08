LO-lederen om nye permitteringsregler: – Det haster

Regjeringen må snarest utvide retten folk har til å gå permittert fra jobben sin fra 30 til 52 uker.



Ellers så kan konsekvensen bli masseoppsigelser i høst, og ledigheten kan bite seg fast på et høyt nivå.



Den beskjeden kommer finansminister Jan Tore Sanner og to andre statsråder til å få fra partene i arbeidslivet i dag.



– Nå haster det, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Fristen i ferd med å løpe ut

Gabrielsen mener regjeringen har vært for defensive i arbeidet med permitteringsreglene. Nå frykter han en bølge av oppsigelser hvis permitterings­ordningen ikke utvides ytterligere.

– Fristene i dagens ordning er i ferd med å løpe ut, sier han.

Regjeringen møter i dag organisasjonene i arbeidslivet for første gang etter sommeren. To av fem bedrifter har ifølge LO fortsatt ansatte som er permitterte, og de som ble permittert i mars og april kan med dagens regler være det ut oktober. Da vil mange bli sagt opp, frykter LO-lederen.

Han mener Sanner må handle raskt for å redde bedrifter og arbeidsplasser.

– Situasjonen er slik at vi må ha en utvidelse til 52 uker, sier han.

Også NHO at det er helt nødvendig å utvide permitteringsreglene. Arbeidslivsdirektør Nina Melsom avviser derimot ikke at en ny og kortere arbeidsgiverperiode kan bli aktuelt.

– Det er klart at det kan være et virkemiddel for å få bedriftene til å stoppe opp og tenke gjennom om det er permittering som er riktig virkemiddel. Eller om man nå er i en situasjon hvor man må innse at det er varig arbeidsbortfall og hvor man skal bruke oppsigelser.

En mulighet er ifølge Melsom å korte ned arbeidsgiverperioden i starten slik regjeringen har gjort så langt, og heller innføre en ny arbeidsgiverperiode i midten av permitteringsperioden.

Hun understreker at NHO er opptatt av den samlede belastningen for bedriftene.

Går hjemme og prøver å fylle dagene

Lystekniker Jon Eidsvåg er blant dem som har vært 100 prosent permittert siden midten av mars.

Han jobber i Trondheim lyd, som tar oppdrag i kultur- og eventbransjen. Da regjeringen innførte forbud mot forsamlinger, ble alle oppdragene kansellert. De rundt 40 ansatte ble permittert.

Lystekniker Jon Eidsvåg har vært permittert siden 18. mars. Foto: Buckethaus

– Man går og venter på oppdragene. Ellers er det å være hjemme og prøve å fylle dagene. Uten veldig stort hell.

Han skulle ønske at han kunne fått redusert lønn for å være på jobb, i stedet for å motta dagpenger og gå hjemme. Det er en modell som er mer lik den danske.

– Jeg tror det hadde vært bedre for arbeidsgiveren min og for meg, sier han.

Dobling i arbeidsledigheten

Kort tid etter at landet stengte ned i mars, gjorde regjeringen det mulig å permittere ansatte ut oktober i år, i stedet for den vanlige regelen om 26 uker.

Før sommeren sa statsminister Erna Solberg at hun ikke ville svare på spørsmål om utvidelse før regjeringen visste mer om hvordan arbeidslivet ville se ut til høsten.

Med økt smittespredning gjennom sommeren er det lite som tyder på at norsk arbeidsliv vil bli normalt med det første.

Mer enn 220.000 er helt eller delvis arbeidsledige, viser tall fra Nav. Det er mer enn dobbelt så mange som før krisen inntraff.

Finansminister Jan Tore Sanner møter onsdag partene i arbeidslivet for å diskutere permitteringsordningene i lys av koronakrisen. Foto: Terje Pedersen

Lenger permittering «eneste riktige»

I likhet med LO og NHO håper lystekniker Eidsvåg at permitterings­ordningen blir utvidet. Helst i ett år, men i hvert fall ut året. I mellomtiden strever han med å vite hvordan han skal få tiden til å gå.

– Det er ikke noe gøy å sitte hjemme og ikke ha noe fornuftig å ta seg til. Arbeidsgiveren lå an til et rekordår og så får man plutselig ikke lov til å jobbe. Jeg skulle veldig gjerne hatt en jobb å gå til. Det kjenner jeg på, sier Eidsvåg.

Han understreker at arbeidsgiveren ønsker å få ham tilbake i jobb, men at firmaet ikke får lov til å ta oppdrag nå, fordi det innebærer at mennesker samles.

– Sånn som ting ser ut nå er det eneste riktige at vi får lenger permittering.

Vil at arbeidsgiverne skal betale mer for permitteringene

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret er imidlertid skeptisk til å utvide permitterings­regelverket fra 30 til 52 uker, og la staten betale hele regningen.

Problemet er at man ikke da klarer å skille mellom jobber som har livets rett, og de som ikke har det, sier han.

Markussen mener at en bedre løsning kan være at arbeidsgiver må betale en ny arbeidsgiverperiode.

– På den måten kan vi få et slags skille mellom arbeidsplasser som har en fremtid og de som ikke har det. Noe vi er redd vi ikke får hvis vi bare forlenger permitteringen.

– Da er poenget at arbeidsgiver må betale lønnen til den ansatte i en gitt periode?

– Ja, det er det. Arbeidsgiver må være villig til å betale litt. Som et slags signal på at han har tro på fremtiden for denne jobben, sier Markussen.

Verken finansminister Jan Tore Sanner eller Høyres stortingsgruppe ønsket å uttale seg til NRK før møtet i dag.