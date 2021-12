LO krever bred strømstøtte

Strømregninger som øker mellom 10.000 og 25.000 kroner får nå LO til å stille krav om rask handling fra regjeringen. Regjeringen kutter i elavgiften med 10 øre inkludert moms per kWh i januar, februar og mars. Det vil kutte strømreningen med noen hundrelapper for en vanlig familie i vinter. LO mener de må gjøre mer.

– Vi har skyhøye strømpriser og det bekymrer mange, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Nå krever hun og LO raske kraftige tiltak som treffer nær sagt alle.

– Jeg tror ikke folk er opptatt av hvor mange milliarder dette vil bli totalt sett. Det folk er opptatt av er om de klarer å betale strømregningene sine utover vinteren, sier Hessen Følsvik.

Tiltak til folk flest

Hun ønsker velkommen tiltak som ekstra bostøtte til dem som allerede får hjelp til å betale bokostnader og ekstra stipend til studenter.

– Denne krisen rammer bredt, og da må man finne fram til ordninger som treffer bredt, sier LO-lederen.

Hun peker særlig på to mulig tiltak.

– Det kan handle om moms kutt eller ulike former for kontantstøtte. Det viktigste er at regjeringen nå jobber med tiltakene som treffer vanlige folk, sier Hessen Følsvik.

– Og da snakker vi om tyngre ordninger enn å kutte i elavgift?

– Ja det må vi gjøre, for vi har en rekordhøy strømpris, så her må det tiltak til.

– Hvor lang tid?

– Det å konkretisere hva man vil gjøre med det så folk vet hva de har å forholde seg til framover, det er viktig.

Krever mer enn signal

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til NRK søndag at – det kommer et signal om strømhjelp før jul.

– Er et signal nok?

– Jeg tror det må mer enn et signal til. Her må man være konkret på hva man ser for seg av løsninger.

Jobber med løsninger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum Foto: Rolf Petter Olaisen

– Nå jobber vi med flere grep som kan avhjelpe denne situasjonen på kort sikt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Regjeringen jobber samtidig med mer langsiktige løsninger, deriblant tiltak knyttet til eksport av strøm gjennom utenlandskabler som har fått mye av skylden for de høye strømprisene.

– Vi er dessverre bundet av noen internasjonalt avtaleverk som den forrige regjeringen signerte på. Så vi må også se hvilke muligheter vi har til styring av kabler, og også deler av avgiftspolitikken, sier Vedum.

LO peker på momskutt og kontantkompensasjon. Vedum kan ikke love noen av delene på stående fot, men at det skal komme tiltak ganske raskt.

– Vi vurderer ulike ting, sier Senterpartiets finansminister.

Han sår samtidig litt usikkerhet rundt hvilke muligheter han og regjeringen har til å gjøre kraftfulle tiltak på strømregningen.

– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av å få ned kostnadene og avhjelpe dem som nå er i en krevende situasjon. Derfor ser vi på hvilket handlingsrom vi har når vi både er bundet av EØS og ACER, sier Vedum.