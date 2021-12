Støre: – Det kommer signal om strømhjelp før jul

Gjennom hele helgen har regjeringen forsøkt å finne en løsning på de skyhøye prisene. I dag sier statsminister Jonas Gahr Støre at de planlegger å legge frem en løsning før jul.

– Det er mange med vanlige inntekter som treffes veldig hardt av dette som vi må hjelpe nå. Vi skal levere på det, sier han.

– Vil det komme signaler på hva som vil komme eller vil det komme penger?

– Hvis mulig vil det komme med penger. Vi skal se på det, men ordningen må være god og fungere. Det må vi forsikre oss om, sier Støre.

Han nevner spesielt at det kan være aktuelt å øke bostøtten slik de gjorde tidligere i høst på grunn av høye strømpriser. Men understreker at det også er andre enn de mest utsatte som sliter:

– På 25 år har vi aldri hatt en sånn situasjon. Derfor har stortinget gjort det uvanlige å si at vi skal komme med hjelp til dem som er mest hardt rammet. Bostøtte er bra grep for dem som er mest utsatt, sier han.

Ny strømrekord

Samtidig med at regjeringen forsøker å finne en løsning, er det ingen tegn til at prisene kommer til å snu. Tvert imot går det mot strømrekord i morgen.

Snittpris gjennom døgnet vil bli 1,73 kroner kilowattimen i Sør-Norge og 1,24 øre kilowattimen, ifølge tall N24 har hentet fra strømbørsen Nord Pool. Strømmen vil være dyrest mellom klokken 9 og ti, men også være spesielt høy mellom klokken 16 og 17 på ettermiddagen.

REKORDHØYE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sier det ikke er håp om lavere priser i vinter Foto: Terje Bendiksby

I finansdebatten torsdag var de skyhøye strømprisene et gjennomgangstema.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen ga uttrykk for at hun er bekymret for at mange familier nå må kutte andre nødvendige utgifter for å betale strøm.

Og hun hadde ikke håp om lavere pris gjennom vinteren etter å ha hatt samtale med NVE:

– Budskapet var at situasjonen med høye priser kom til å vare gjennom vinteren og at prisene også kan bli enda høyere, sa Mjøs Persen fra Stortingets talerstol.

Støre sier han forstår dem som lurer på hvorfor pengene ikke kan betales ut til husholdningene med en gang når strømselskapene tjener så grovt på høye priser.

– Jeg forstår det. hensikten er å hjelpe dem som er mest utsatt. Det må gjøres på en treffsikker måte og vil ikke gjelde alle i Norge.