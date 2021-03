Liten smittetopp for Smittestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er skuffende, sier FHIs teknologidirektør Roger Schäffer.

Folkehelseinstituttet (FHI) lanserte appen i desember i fjor, og til nå har snaut 900.000 brukere over 16 år registrert seg.

Schäffer hadde håpet på langt bedre oppslutning.

Teknologidirektør i FHI, Roger Schäffer, håper oppslutningen om appen blir bedre. Nå lanserer FHI snart en kampanje rettet mot unge fra 16 år. Foto: Privat

– Vi har vært totalt åpne om alt rundt denne appen, og har samarbeidet både med teknologibransjen og ulike brukergrupper, sier han.

Oppslutningen er langt lavere enn i land som Danmark og England, hvor henholdsvis 50 og 60 prosent av befolkningen har tatt i bruk tilsvarende løsninger.

– Hadde vi hatt tilsvarende oppslutning i Norge, hadde effekten vært langt bedre, sier Schäffer.

Smitten øker

Siden midten av februar har smitten i Norge igjen skutt fart, og de siste ukene har antall innleggelser økt kraftig på Østlandet.

Økningen har ført til kraftige innstramminger i tiltakene i Oslo, og nye varsler om omfattende nasjonale tiltak hvis smittetrykket ikke går ned.

– Når vi ser til Danmark og England, vet vi at appen faktisk virker og gir god effekt utover vanlig smittesporing. Smittestopp fanger også opp kontakter der de berørte ikke kjenner hverandre, og som ellers ikke ville bli oppdaget, sier Schäffer.

Håper på Erna-effekt

Han skulle ønske at flere gjorde som statsminister Erna Solberg og lastet ned appen, og viser til at hun ble varslet av appen tirsdag ettermiddag.

– Vi ser ofte en effekt av at politikere snakker om appen og tar den i bruk, og håper derfor på litt drahjelp av Erna, sier Schäffer.

Ifølge statssekretær Rune Alstadsæter kan Solberg ha blitt varslet fordi telefonen hennes lå i nærheten av telefonen til en statssekretær med en positiv koronatest.

Varselet førte til at statsministeren måtte forlate kontoret og fortsette arbeidsdagen på hjemmekontor i påvente av testsvar. Testen viste seg senere å være negativ, og dagen etter var hun tilbake på jobb.

Første versjon stanset

Dagens versjon av Smittestopp, er FHIs andre forsøk på å få til en digital løsning for å bryte smittekjeder.

Den første versjonen, som kostet om lag 40 millioner kroner å utvikle, ble endelig skrotet i september i fjor etter flere måneder med personvern-kritikk og dårlige resultater.

Nå baseres appen på eksisterende løsninger levert av Apple og Google, og er totalt annerledes enn den versjonen FHI først prøvde å lansere. De eneste dataene helsemyndighetene kan hente ut er antall nedlastinger og antall meldte smittetilfeller.

IKT-ekspert og partner i Otte, Torgeir Waterhouse, sier Smittestopp har hatt en trøblete historikk. Foto: OLE PALMSTRØM / PRESSEARKIV

IKT-ekspert Torgeir Waterhouse tror dagens relativt lave oppslutning om appen henger sammen med at første versjon ble oppfattet av mange som en fiasko.

– Folk forbinder det med noe som ikke virket, og at den ikke hadde noen effekt. Derfor holder de seg unna, sier Waterhouse.

Han synes ikke FHI nødvendigvis har grunn til å være skuffet over 900.000 brukere.

– Med tanke på hvor lite oppmerksomhet appen har fått, så kan man kanskje snu på det, og si at det er imponerende høye tall, sier Waterhouse.

1500 meldt smittet

24. februar ble Smittestopp også tilgjengelig på Urdu. Foto: FHI

Siden lansering har snaut 1500 personer meldt seg smittet i appen. Dagsrekorden kom samme dag som Solberg ble varslet. Da meldte 42 personer seg som smittet i appen.

– FHI gjorde mye bra arbeid da de gikk for versjon 2. Ved å inkludere fagmiljøer, fikk de til mye, men det er ikke nødvendigvis nok for å lykkes.

Har appen noe for seg?

– Absolutt, men da må de få opp antall brukere, og finne en løsning slik at de som er yngre enn 16 år også kan bruke appen. Kanskje ned til 12–13 år. Det må også være enkelt å melde seg smittet. For eksempel må de som gir meldingen om at man er smittet, informere om muligheten, sier Waterhouse.

I løpet av kort tid vil FHI lansere en SMS-kampanje som retter seg mot ungdom, den gruppen av befolkningen hvor smittetrykket er størst akkurat nå.

Smittestopp oppdateringer Ekspandér faktaboks Gjennomførte lanseringer/versjoner​: 15. Februar: Tilkobling EFGS​ (European Federation Gateway Services)

24. Februar: Tilpasset gamle telefoner (iOS 12.5). Nye språk: polsk, somalisk. Tilgjengelighet, feilrettinger. ​ ​Planlagte lanseringer​/versjoner: 24. mars: Ny funksjonalitet: Nøkkeltall, anonyme tokens. Nye språk: arabisk, urdu, tigrinja og litauisk. ​

April: GAEN 2.0 (teknisk oppgradering, revidert risikoberegning), litt mer logging av trafikk over det felleseuropeiske knutepunktet Kilde: FHI