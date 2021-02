Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har en krevende smittesituasjon, som er uforutsigbar med tanke på at de muterte virusene er mer smittsomme enn det vi tidligere har vært vant med, sier helsebyråd Robert Steen til NTB.

Den siste uken har smittetrenden i Oslo vært stigende.

155 personer fikk påvist korona det siste døgnet. Det er 50 flere tilfeller enn snittet forrige uke, og 85 flere enn uken før der igjen.

Høyest smittetrykk er det i bydel Sagene, etterfulgt av Stovner og Søndre Nordstrand.

– Vi har flere lokale utbrudd i Oslo, som har økt smittetallene en del. Samtidig har vi hatt rekordhøye testtall sist uke, sier Steen.

Helsebyråd Robert Steen er bekymret for at vinterferien skal føre til økt smitte i Oslo. Han ønsker derfor at innbyggerne skal teste seg også når de kommer hjem fra ferie. Foto: Olav Juven / NRK

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier at de økende smittetallene i hovedstaden primært kan knyttes til kjente utbrudd.

– Det er ikke slik at vi ser en stor generell spredning i Oslo som har økt veldig mye.

Forland beskriver situasjonen i Oslo som litt ustabil, men understreker at hovedstaden har en god strategi for å slå ned lokale utbrudd.

Testrekord før ferie

Forrige uke sa helsebyråden at alle som skulle reise ut av byen på vinterferie burde ta en koronatest.

Det resulterte i testrekord i Oslo. Litt over 24.200 personer testet seg, noe som er nesten 7000 flere enn uken før.

Ifølge Steen har testingen bidratt til å avdekke mer «skjult» smitte, fordi mange er smittet uten symptomer.

– Dermed vil høye testtall bidra til at smittetallene går opp, men det bidrar også til at vi får oversikt over mer smitte, får satt i gang smittesporing og satt folk i karantene, sier han.

Steen har også oppfordret innbyggerne til å ta en ny test når de kommer hjem fra ferie.

Andelen positive tester for to uker siden var 2,9 prosent. Tallet for forrige uke var 2,6 prosent, sier Frode Forland i FHI.

Fagdirektør Frode Forland i FHI, mener de økende smittetallene i hovedstaden kan primært knyttes til kjente utbrudd. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Forland sier det er grunn til å tro at smittetallene og testtallene i hovedstaden har en sammenheng.

– Det at vi samtidig ser at andelen positive tester går ned er et positivt trekk. Det tyder kanskje på at smitteøkningen reelt sett ikke er så stor som de absolutte tallene skulle indikere, sier han.

Selv om smittetallene i Oslo fortsetter å stige, mener Forland det er en liten tendens til at smitten i hele landet nå er på vei opp.

Størst økning blant unge

Siste ukesrapport for Oslo viser at det var smitteøkning i alle aldersgrupper forrige uke, unntatt de mellom 50–59 år.

Størst økning var det blant barn og unge mellom 10–19 år. I denne gruppen ble det registrert 47 smittetilfeller for to uker siden, og 122 forrige uke.

Det er fortsatt flest som blir smittet i hjemmet og på jobb.

NRK forklarer Hva er koronareglene i Oslo? for svar Alle arrangementer forbys, med noen unntak. Det er unntak for begravelser og bisettelser. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er også tillatt. Store begrensninger i kultur- og fritidstilbud i Oslo Med noen unntak, er følgende stengt: Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, tros- og livsynshus, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller, museer, kino, teater og konsertsteder. Kommunen gjenåpner for trening og organisert fritidsaktiviteter for ungdom. Butikker og serveringssteder åpner I tråd med nasjonale regler skal kjøpesentre og varehus fortsatt holde stengt (med unntak av matbutikker, apotek, vinmonopol og andre virksomheter som det er gitt unntak for). Påbud om munnbind Det er påbud om munnbind på offentlig sted innendørs og offentlig transport der man ikke kan holde minst en meters avstand. Det er påbud om munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjer. Serveringssteder har ikke lov til å servere alkohol. Gult nivå i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Aktivitet og trening for voksne utendørs i grupper på maks 10 personer blir lov. Påbud om hjemmekontor så langt det er mulig Det er krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor. Man kan ikke være flere enn 10 sammen Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. I Oslo er det forbudt å være flere enn 10 samlet i private hjem. Synes du koronareglene er vanskelige å forstå? Ja, jeg må alltid google reglene. Ja, jeg må alltid google reglene. 53% Nei, jeg forstår de godt. Nei, jeg forstår de godt. 47% 530 stemmer Forrige kort Neste kort

Gradvis gjenåpning

Forrige uke kom det enkelte lettelser for barn og unge, men byrådet valgte å holde fast på mange av de strenge tiltakene.

Disse varer i utgangspunktet til 3. mars. Før den tid må byrådet ta en ny vurdering på om de skal lette opp mer.

Forvirret over nasjonale og lokale regler? Dette gjelder i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen frykter at Oslo er på bristepunktet, og har varslet en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen. Han advarer samtidig mot å åpne for fort.

GRADVIS ÅPNING: – Åpner vi for mye for fort vil konsekvensene fort bli veldig, veldig alvorlig, sier byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Heiko Junge / NTB

Pressekonferanse i dag

Steen mener spesielt at usikkerheten rundt de muterte virusene gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.

– Vi skal ikke holde Oslo stengt én dag mer enn nødvendig. Men vi må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ha kontroll på smitten, sier han.

Klokken 14.00 i dag skal regjeringen ha en pressekonferanse om koronasituasjonen.

FHI varslet i går at de skulle levere sitt innspill om skjevfordeling av vaksine til helsedepartementet. Det er ukjent om dette vil være et av temaene på dagens pressekonferanse.